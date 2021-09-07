刘曼婷

原标题：国家文化出口基地联席会议第一次全体会议在京举行

自商务部等部门启动国家文化出口基地建设工作至今，首批13家文化出口基地建设取得了积极成效，我国文化产业快速发展，9月4日，国家文化出口基地联席会议第一次全体会议在国家会议中心举行。商务部服贸司二级巡视员王志华出席会议。

据介绍，国家文化出口基地联席机制是由北京天竺综合保税区、安徽省合肥市蜀山区、四川省自贡市三家基地共同发起，本着自发组织、自愿参与原则，面向全国文化出口基地及其文化类企业事业单位建立的会议交流机制。会议旨在促进文化出口领域信息共享，文化产业园区建设工作健康发展，促进文化出口产业发展，推动我国文化出口产业快速健康发展。

对外文化贸易是对外贸易的主要组成部分，也是推动中华文化走出去的重要方式。商务部服贸司二级巡视员王志华在会议中强调，推动文化贸易高质量发展，需要国家文化出口基地要努力实现文化从“走出去”到“走进去”和“融进去”。国家文化出口基地要发挥好国家文化出口基地的示范引领作用，加快推进对外文化贸易的高质量发展。目前，核心文化产品和服务贸易逆差依然存在，文化贸易结构亟待优化，各基地需要规划建设一批以文化出口为导向、具有较强辐射力的功能载体，打造我国文化贸易的竞争新优势。

会议指出，以推进对外文化贸易高质量发展为目标，充分发挥各文化出口基地文化产业的特色优势，建议协作和信息共享机制，开展文化交流论坛、文化产业产品交流、文化产业领域经验分享，提升我国文化产业自主创新能力，开发具有中国特色、有影响力、有传播力的文化出口产品与服务，逐步提升中华文化国际影响力，加强各成员单位之间的沟通、协作、交流，对重大文化和重要事项共同开展研究，以形成相互配合、交流协作的工作机制。

会议期间，山东省淄博市博山区人民政府副区长殷现伟等首批基地代表及第二批基地代表海口市复兴城互联网信息产业园副总经理吴清吉，北京文投国际控股有限公司副总经理赵伟等首批基地企业代表及第二批基地企业代表湖北传神语联网网络科技股份有限公司副总裁傅强相继进行主题发言。

文化贸易具有“润物细无声”的渗透力，能够拓展文化走出去的深度和广度。国家文化出口基地自成立以来，积极发挥先行先试作用，不断开拓创新，强化措施，切实发挥基地的助推作用，促进我国文化产品和服务“走出去”。今后，国家文化出口基地在大力开展对外文化贸易促进工作的同时，将积极探索“走出去”的新方法、新模式，精准聚焦传统文化优势，推动国内文化产业发展，开拓国际文化市场，为推动我国传统文化走向世界，作出更大的贡献。

(责编：赵超、陈键)