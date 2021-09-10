人民网北京9月10日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。

市场监管总局相关负责人接受记者采访时表示，当前，我国正处在疫情冲击后经济快速恢复期，我国经济恢复还不均衡，特别是中小微企业元气尚未完全恢复，需要一个平稳有序的市场环境。

据了解，今年上半年，受全球半导体行业整体开工不足、日本地震、德州暴雪等事件叠加影响，汽车芯片供给严重不足。我国国内疫情得到有效控制，新能源汽车产能扩大，对芯片需求明显增加，加之5G技术发展迅速，电子领域对芯片的需求快速增加，挤占了部分汽车芯片的产能，导致国内汽车芯片供需失衡。汽车芯片是汽车制造业重要元件，一辆普通汽车需要芯片200多颗，新能源汽车则至少需要500颗。汽车芯片短缺导致我国汽车产销明显下降，我国6月份乘用车产销分别完成155.5万辆和156.9万辆，环比分别下降3.8%和4.7%。

该负责人表示，在全球“缺芯”的背景下，国内有个别不法商贩、游资集团恶意抢购芯片，囤积居奇、哄抬价格，造成部分汽车芯片价格持续上涨，有的上涨3-10倍，个别上涨达30-40倍，严重影响了我国汽车行业有序生产和健康发展。市场监管总局对此高度重视，一方面加强价格监测、组织开展行业调研，了解汽车芯片供需及价格相关情况。另一方面，加强违法线索摸排，严厉打击个别经销企业哄抬价格违法行为。今年8月，市场监管总局派出调查组，根据价格监测和线索摸排情况，依法对部分汽车芯片经销企业涉嫌哄抬价格行为开展调查。

据该负责人介绍，经查，上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅3家经销企业大幅加价销售部分汽车芯片，如进价不到10元的芯片，以400多元的高价销售，涨幅达40倍。而在供需平衡交易条件下，汽车芯片贸易商的加价率一般为7%-10%。

据介绍，上述企业行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为：（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨”的规定，构成《价格违法行为行政处罚规定》第六条第一款第（三）项所指的“利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的”价格违法行为。9月7日，市场监管总局依法对三家经销企业哄抬汽车芯片价格行为作出行政处罚，共处罚款250万元。

除了芯片，今年大宗商品涨价也备受关注，对此市场监管总局相关负责人表示，今年以来，我国大宗商品价格持续大幅上涨，一些品种价格连创新高，对下游企业，特别是中小微企业和个体工商户影响较大。个别不法商贩、游资集团恶意抢购、囤积居奇、哄抬价格，严重扰乱市场秩序，不利于我国经济恢复发展，市场监管部门对此将严肃处理。

该负责人表示，今年以来，我国大宗商品价格持续大幅上涨，一些品种价格连创新高，对下游企业，特别是中小微企业和个体工商户影响较大。个别不法商贩、游资集团恶意抢购、囤积居奇、哄抬价格，严重扰乱市场秩序，不利于我国经济恢复发展，市场监管部门对此将严肃处理。

据了解，下一步，市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。

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