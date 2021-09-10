人民网北京9月10日电 （记者许维娜）自2017年起，世界互联网大会蓝皮书连续多年面向全球发布，是大会的一项重要理论和实践研究成果，受到国内外广泛关注。今年的蓝皮书重点论述了哪些内容？与往年相比又有哪些特色和创新？

10日下午，国新办举行的“2021年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会”现场，国家互联网信息办公室副主任赵泽良在回答人民网记者提问时，作出了详细解答。

10日，在国新办举行的“2021年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会”现场，人民网记者提问。来源：国新网

赵泽良表示，今年的蓝皮书还将继续发布，即《世界互联网发展报告2021》（以下简称《报告》），集中介绍了一年来世界互联网发展的最新动向和总体趋势，系统总结了世界主要国家互联网领域的发展情况和发展亮点，重点展现了全球互联网领域的新技术、新应用、新变化，科学展望了世界互联网未来发展的趋势和方向。

《报告》重点介绍了一年来我国互联网发展的成果，对各省市区的互联网发展情况进行了评估。今年以来，互联网推动数字经济高质量发展，助力国内国际双循环发展新格局，网络空间法治化全面推进，平台经济治理体系逐步建立健全。

赵泽良还表示，今年是中国共产党成立100周年，也是我国“十四五”规划的开局之年，在编写过程中，编写组着重阐释了我国互联网发展取得的成就，以及涌现出的鲜活经验和创新做法。此外，还要注意把握时代主题和任务主线，充分做好蓝皮书相关章节内容与国家宏观战略规划和网信发展规划的衔接。

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