人民网北京9月11日电 （记者王连香）据公安部交通管理局发布消息，中秋佳节将至，走亲访友、聚餐饮酒等活动增多，酒驾醉驾违法犯罪等交通安全风险增加。为保障群众节日出行安全，减少酒驾醉驾违法犯罪行为给人民群众带来的伤害，近日，公安部交通管理局将部署全国公安交管部门开展酒驾醉驾集中整治行动。

据了解，自9月13日起，全国交警将开展为期10天的酒驾醉驾执法直播联动，边执法边宣传，最大限度警示提示自觉抵制酒驾醉驾，最大限度将安全风险排除在萌芽阶段。

公安部交通管理局提醒广大交通参与者，处罚不是目的，安全才是第一，饮酒后严禁驾车。亲朋好友要主动劝阻驾驶人酒后驾车，守法出行，共同营造安全祥和的道路交通环境，“有安全、更团圆”。

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