据新华社北京9月10日电 （记者王琳琳、王君璐）2021世界机器人大会10日在北京开幕，本届大会以“共享新成果、共注新动能”为主题，得到20家国际机器人机构支持，300余位国内外顶尖科学家、企业家代表参会。与往届相比，本届大会国际嘉宾规格更高、主题演讲内容更精、创新技术产品更尖端。正在太空的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波也从太空发来祝福。

2021世界机器人大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。论坛由3天主论坛、20余场专题论坛及开闭幕式组成。博览会按照“3+C”体系布局：“3”是工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区，“C”是创新展区，重点展示机器人本体、关键零部件、产业链上下游及关联领域尖端成果和首发新品，110余家企业和科研机构携500多款产品参展。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，2020年中国机器人产业突破千亿元，技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强，行业应用深入拓展。下一步，国家将在夯实产业基础、增强产品供给、拓展市场应用、优化产业生态等方面继续推进机器人产业高质量发展。

本届大会于9月10日至13日在北京举行，由北京市政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 02 版）

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