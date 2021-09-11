本报北京9月10日电 （记者贺勇）北京法定数字货币试验区（丽泽金融商务区）10日举行揭牌仪式，标志着北京建设全球数字经济标杆城市和构建首都现代化数字金融体系取得重要进展。未来该区域将作为新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区，围绕支付清算、登记托管、征信评级、资产交易、数据管理等环节，支持数字金融重点机构和重大项目落地，提升金融基础设施数字化水平。

今年上半年，北京的金融业实现增加值3698亿元，占地区生产总值的比重超过19%。近年来，首都金融业认真落实建设服务业扩大开放示范区和自由贸易实验区“两区”政策，数字金融已成为首都金融业高质量发展的重要助推器。

为培育壮大数字金融领军企业，北京积极支持数字金融领域的高成长初创企业、独角兽企业、隐形冠军企业等在数字金融创新示范区集聚发展，在人才队伍建设等方面予以支持，持续优化营商环境，助力企业成长。根据“丽泽数字金融示范区建设行动计划”，丽泽金融商务区将最高给予落户企业一次性落地资金奖励6000万元，同时还将在办公场所、注册登记等方面提供配套精细化服务。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 02 版）

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