本报记者 廖睿灵

7月份投资增速有所下滑，投资是否还有增长空间？全球新冠肺炎疫情和国际形势复杂严峻，怎样提振外商投资信心？在国家发展改革委日前举行的新闻发布会上，相关负责人对中国投资和外资形势有关问题进行了回应。

投资仍具备稳定增长条件

1—7月，全国固定资产投资增长10.3%，比上半年回落2.3个百分点。

“今年以来，受到基数效应影响，投资增速‘前高后低’，总体上保持恢复增长的态势。”国家发改委投资司副司长吕文斌说，近期汛情、疫情等因素对投资增长造成了一定影响，但总的来看，投资仍然具备稳定增长的条件。

制造业投资增长势头较好。制造业投资两年平均增速自今年1—5月起已由负转正。当前，制造业企业利润平稳增长，企业预期总体稳定，有利于制造业投资持续恢复增长。

重大工程项目陆续启动建设。今年是“十四五”开局之年，各地、各部门正积极推进实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，对于扩大有效投资将起到重要的拉动作用。

投资新动能快速成长。各地、各部门不断加大产业转型升级推进力度，高技术产业投资快速增长；积极推进基本公共服务均等化，加快补齐疫情暴露的短板弱项，教育、卫生等社会领域投资增长较快。

重大项目建设资金有保障。今年新增地方政府专项债券规模达到3.65万亿元，保持较高水平。专项债券的陆续发行使用，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资。

加快在建项目建设进度

“两新一重”是扩大有效投资的重点领域。1—7月，交通固定资产投资完成18886亿元，比去年同期增长5.2%，整体呈现运行平稳、稳中提质的特点。

国家发改委基础司副司长郑剑表示，下一步，将确保已开工的战略性项目有序推进，比如抓紧推动川藏铁路在今年年底前实现全线开工，加快一批重点项目尽早开工。进一步优选、精选具备较好经济和社会效益的交通项目，滚动实施、梯次推进。

重大水利工程是“两新一重”建设的重要内容。今年以来，以150项重大水利工程为代表的国家水网骨干工程建设持续提速，已累计开工49项。截至8月底，重大水利工程完成本年度建设投资720亿元，与2020年、2019年同期相比，分别多完成57亿元、165亿元，完成率超过往年同期7个百分点以上。

“同时也要看到，我国水利基础设施仍然存在一些薄弱环节，需要进一步持续加大补短板力度。”国家发改委农经司副司长李明传表示，下一步，将持续强化规划引领作用，加快在建项目建设进度，持续推进投融资体制机制改革，加快构建国家水网，增强水安全保障能力。

全年利用外资增长或超预期

今年以来，在全球疫情和国际形势仍然复杂严峻的背景下，中国充分发挥率先有效控制疫情、经济稳中向好、加快构建新发展格局等优势，扎实推进稳外资各项工作，取得显著成效。

——利用外资数量提升、结构优化。1—7月，全国吸引外资1007.4亿美元，同比增长30.9%。其中，高技术制造业、高技术服务业吸引外资分别为71.2亿美元、251.5亿美元，同比分别增长34.6%、40.6%，高于平均增长速度。

——在华外企经营良好、利润增加。1—7月，规模以上外资工业企业营业收入、利润总额分别为15.94万亿元人民币、1.33万亿元人民币，同比分别增长21.6%、46.0%，明显好于2019年同期水平。

——外资企业对中国市场预期乐观、信心较足。中国欧盟商会调查显示，60%的欧资企业将扩大在华业务规模，比去年提高8个百分点。中国美国商会调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个、3个百分点。

“下半年，好的形势应会持续，我国率先控制疫情、经济稳中向好、产业链供应链完善等依然是吸引外资的有利条件。”国家发改委外资司司长刘小南说，“综合各方面情况初步研判，全年利用外资的数量能够实现一定幅度的增长，有可能比我们预期的还要好一些。”

刘小南透露，目前，国家发改委正会同商务部等部门抓紧制订2021年版外资准入负面清单，计划年底前出台。

“修订过程中，我们坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放的大方向，在把握开放节奏的同时进一步放宽制造业、服务业等领域外资准入限制，同时更好发挥自贸试验区扩大开放‘试验田’作用，通过更高水平开放促进经济高质量发展。”刘小南说，初步考虑，与2020年版相比，2021年版外资准入负面清单条目数量会有所减少，限制措施会更加精准，在管理框架和模式上也将进一步完善。

(责编：岳弘彬、郝江震)