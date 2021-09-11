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央行新增3000亿元支小再贷款额度

2021年09月11日04:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月10日电 （记者徐佩玉）记者9日从中国人民银行获悉，为加大对中小微企业纾困帮扶力度，中国人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。

　　3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款，以确保再贷款政策的精准和直达作用。

　　近年来，支小再贷款作为中国人民银行专门支持金融机构发放小微企业贷款的货币政策工具，有效调动了地方法人银行的积极性，撬动小微企业贷款较快增长，实施效果良好。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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