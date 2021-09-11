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第二届“一带一路”税收征管合作论坛召开

2021年09月11日04:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月10日电　（记者汪文正）9月7日至9日，第二届“一带一路”税收征管合作论坛在线上举行。来自哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、阿联酋、新加坡、塞拉利昂等61个国家（地区）的税务局长、代表以及12个国际组织负责人通过线上方式出席论坛，聚焦“数字时代的税收信息化能力建设”主题，共商“一带一路”税收合作发展大计。

　　第一届“一带一路”税收征管合作机制理事会主席、中国国家税务总局局长王军出席开幕式并作主旨演讲。王军介绍，今年3月，中国印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，对“十四五”时期税收改革发展作出了总体规划，明确了中国智慧税务建设蓝图。中国税务部门将按照《意见》部署，以发票电子化改革为突破口，以税收大数据为驱动力，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，力争到2025年，基本建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，全方位提升精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治能力，为国家治理体系和治理能力现代化发挥更大作用。

　　为进一步提升各成员税收信息化能力建设和深化合作机制建设，王军提出三点倡议：加强税收信息化建设交流、加大税收信息化培训援助和加快推进合作机制建设。

　　据了解，2019年4月，首届“一带一路”税收征管合作论坛在中国浙江乌镇举行，“一带一路”税收征管合作机制成立，共建“一带一路”开启深化国际税收合作的新篇章。第二届“一带一路”税收征管合作论坛由哈萨克斯坦财政部国家收入委员会主办。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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