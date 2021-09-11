本报记者 徐佩玉

9月9日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍水利支撑全面建成小康社会有关情况，并答记者问。水利部部长李国英在会上表示，水利改革发展取得新的历史性成就，为全面建成小康社会提供了坚实基础。

围绕保障防洪安全，守护江河安澜的发展环境。水利部门不断完善流域防洪工程体系，大江大河基本具备了防御新中国成立以来最大洪水的能力。目前，全国已建成各类水库9.8万多座、总库容8983亿立方米，修建了各类河流堤防43万公里，开辟了98处国家蓄滞洪区，容积达到1067亿立方米。

围绕保障饮水安全，解决农村吃水的历史难题。“十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，1710万建档立卡贫困人口的饮水安全问题全面解决，1095万人告别了高氟水、苦咸水。“十三五”期间，全国农村集中供水率和自来水普及率分别从82%和76%提高到88%和83%。困扰众多农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

围绕保障粮食安全，夯实农田灌溉的坚实基础。经过大规模水利建设，中国农田有效灌溉面积从新中国成立之初的2.4亿亩发展到2020年的10.37亿亩。“十三五”期间，节水灌溉面积从4.7亿亩增长到5.7亿亩，农田灌溉水有效利用系数从0.536提高到0.565。在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%的经济作物，水利为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

围绕保障供水安全，完善集约优化的配置体系。中国立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学规划建设南水北调等一批大型跨流域、跨区域调水工程，初步形成“南北调配、东西互济”的水资源配置总体格局，为畅通经济循环、促进区域协调发展提供了有力支撑。同时，坚持节水优先。2020年中国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，分别比2015年下降28.0%和39.6%。中国以占全球6%的淡水资源保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。

围绕保障生态安全，维护江河湖泊的健康生命。全国31个省份全部建立了河长湖长制，省市县乡村五级河长湖长达到120余万名，河湖面貌明显改善。实施华北地下水超采综合治理，部分地区地下水水位止跌回升，永定河、大清河、滹沱河、子牙河等多年断流河道实现全线贯通，白洋淀重放光彩。实施水量统一管理与调度，黄河连续22年不断流，黑河下游东居延海连续17年不干涸，塔里木河重现生机。全面落实水污染防治行动计划，全国水功能区水质达标率由2012年的63.5%提高到2020年的88.9%。

李国英表示，水利部门将以完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进智慧水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理为实施路径，推动新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

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