本报北京9月10日电 （记者徐佩玉）记者10日从中国汽车工业协会了解到，今年8月，我国新能源汽车产销量首次双双超过30万辆，再创历史新高。

8月，我国汽车产销分别达到172.5万辆和179.9万辆。1-8月，汽车产销1616.6万辆和1655.6万辆，同比增长11.9%和13.7%。

8月，新能源汽车市场依然跑赢大市，产销分别达到30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比增长均为1.8倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长，纯电动汽车销量增速更为明显。

1-8月，新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比增长均为1.9倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均延续了迅猛增长势头。

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