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长江中游三省将协作打造高质量发展重要增长极

2021年09月11日04:19 | 来源：新华网
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　　新华社武汉9月10日电（记者王贤）10日，长江中游三省协同推动高质量发展座谈会在武汉举行。江西、湖南、湖北三省将携手在基础设施、文化旅游、产业创新、公共服务等方面深入合作，协作推动高质量发展，推动中部地区加快绿色崛起，打造全国高质量发展重要增长极。

　　三省提出，将继续加强协同合作，打通农村公路省际断头路，武汉城市圈、长株潭都市圈、大南昌都市圈在未来将实现1小时内部直达，2小时相互通达。三省将成立长江中游三省毗邻地区旅游产业发展联盟，将重点打造以湘鄂赣天岳幕阜山文化旅游联动区、武陵山生态旅游示范区为代表的合作区。三省正协商推动旅游一卡通，互开武汉、长沙、南昌三地周末游专列。

　　三省将建设长江中游城市群综合科技服务联盟，支持长江中游城市群综合科技服务平台开展深度业务合作，技术、仪器、人才等各类科技创新资源共享。三省将探索建立住房公积金合作机制，将实现区域内住房公积金异地互认互贷和转移接续，构建三省和长江中游城市群各城市间住房公积金“政策互动、服务互鉴、系统互通、信息互享、信用互认”的格局。

　　三省决定在通城、平江、修水三县全域共同建设长江中游三省“通平修”绿色发展先行区，共建长江中游生态绿心，保护治理好幕阜山、罗霄山、福寿山和隽水河、汨罗江、修河“三山三河”，共建长江中游文旅一体核心区。

　　在10日的会议上，“推进长江中游三省协同发展联合办公室”正式揭牌。《长江中游三省协同推动高质量发展行动计划》《长江中游三省省会城市深化合作方案》等6个合作文件也得到签署。会议提出，长江中游三省将充分发挥承东启西、连南接北的区位优势和各自的比较优势，共同打造全国高质量发展重要增长极、“双循环”重要空间枢纽、全国城市群协同发展样板区、全球有影响力的科技创新策源地、全国生态文明建设先行区、全国统筹发展与安全示范区。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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