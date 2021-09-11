中国方案不仅为世界经济复苏提供了行动指南，也为疫后实现更强劲、绿色、健康的全球发展指明了方向，提振了各国特别是新兴市场和发展中国家摆脱疫情影响、加快落实2030年可持续发展议程的信心

9月9日，习近平主席在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话。在金砖国家合作15周年的重要年份，中方高举人类命运共同体旗帜，为加强金砖合作擘画蓝图，为推动全球抗疫合作领航引路，为促进全球经济复苏指引方向。

15年来，金砖国家已成为国际舞台上一支不可忽视的力量。当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，国际秩序演变深刻复杂。在此关键时刻，金砖国家深化战略伙伴关系，在应对全球性挑战、加强全球治理、推动世界经济复苏和全球共同发展方面发挥积极作用，具有全球意义。

“面对挑战，金砖国家要展现担当，为世界和平与发展作出积极贡献，推动构建人类命运共同体。”习近平主席分别从推动践行真正的多边主义、推动全球团结抗疫、推动开放创新增长、推动共同发展等方面，指明金砖国家为世界作出积极贡献的努力方向。习近平主席还就推动金砖务实合作朝着更高质量方向前进提出5点倡议：坚持同舟共济，加强公共卫生合作；坚持公平可及，加强疫苗国际合作；坚持互利共赢，加强经济合作；坚持公平正义，加强政治安全合作；坚持互学互鉴，加强人文交流合作。中方倡议进一步丰富了新形势下金砖国家合作的内涵，受到各方普遍欢迎。俄罗斯学者称赞，中国的建设性立场在很大程度上提升了金砖机制的国际声望与影响力，有助于促进世界稳定发展。

中国引领抗疫合作，始终与各国休戚与共，展现了大国担当。中国向有需要的国家提供疫苗和相应技术支持，为促进疫苗公平分配、加强全球抗疫合作作出积极贡献。截至目前，中方已向100多个国家和国际组织提供超过10亿剂疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。习近平主席宣布，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。掷地有声的讲话，充分体现中国与各方携手战胜疫情挑战的坚定决心，充分展现大国领袖心系天下安危、关注各国民生福祉的博大胸怀。其他金砖国家领导人高度赞赏中方为金砖国家和全球抗疫作出的重大贡献。

中国把握时代脉搏，为维护多边主义、完善全球治理贡献关键力量。疫情加速国际格局演变，个别国家以多边之名行单边之实、以民主和人权为幌子干涉他国内政，损害了各国共同利益。习近平主席强调，金砖国家要推动践行真正的多边主义，恪守联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。《新德里宣言》重申金砖国家支持多边主义，致力于推动构建人类命运共同体。国际舆论认为，中国发出“追求一个多极世界”的信号，为充满不稳定不确定性的世界赋予正能量，增加稳定性。

中国坚持互利共赢，为复苏世界经济、促进共同发展作出重要贡献。习近平主席站在全球共同发展的高度提出中国方案，强调要推动开放创新增长，助力世界经济平稳复苏，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，让科技发展的最新成果惠及所有国家，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要推动共同发展，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实2030年可持续发展议程。要根据共同但有区别的责任原则，积极应对气候变化，促进绿色低碳转型，共建清洁美丽世界。中国方案不仅为世界经济复苏提供了行动指南，也为疫后实现更强劲、绿色、健康的全球发展指明了方向，提振了各国特别是新兴市场和发展中国家摆脱疫情影响、加快落实2030年可持续发展议程的信心。

浩渺行无极，扬帆但信风。明年，中国将接任金砖国家主席国，主办金砖国家领导人第十四次会晤。中国将同金砖伙伴一道，全面深化各领域合作，为全球早日战胜疫情、实现经济复苏发展、维护世界和平稳定贡献力量，让金砖机制焕发出新的生机和活力。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 03 版）

(责编：王连香、杨迪)