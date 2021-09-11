本报记者 张 璁

记者从9月10日举行的国新办新闻发布会上获悉：由国家网信办和浙江省政府共同举办的2021年世界互联网大会乌镇峰会，将于9月26日至28日在浙江乌镇召开。

本次大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。大会将采用“线上+线下”相结合的方式举办，除在乌镇设置实景会场举办各项活动外，还将邀请部分重要嘉宾以线上形式参会。

“大会期间，我们将同线下和线上近2000名来自各国政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库、科研机构的代表共同围绕大会主题展开交流。”国家网信办副主任赵泽良表示，今年大会还将首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾将通过线上线下平台共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。

据悉，今年的大会将更加聚焦前沿，观照现实热点。在分论坛议题设计方面，围绕全球网络空间焦点热点共设置20个分论坛，在保留企业家高峰论坛、“一带一路”互联网国际合作论坛、互联网国际高端智库论坛和网络空间国际规则论坛等传统特色论坛基础上，还将聚焦5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，充分回应国内外各方对数据治理、网络法治，以及对互联网企业社会责任、互联网公益慈善与数字减贫、全球抗疫与国际传播等的普遍关切。

大会三大板块活动安排方面，世界互联网领先科技成果发布活动上，将有15项左右顶级互联网科技成果亮相，体现当今全球互联网前沿领域技术的新层次与新高度；“互联网之光”博览会吸引了300余家中外企业，积极参与展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品；“直通乌镇”全球互联网大赛将继续以创新创业竞赛形式，探索互联网发展的新技术、新模式、新业态。

今年大会还将首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，从网络基础设施建设、网上文化交流、网络经济创新发展、网络安全保障和网络空间治理等实践路径，全面展现最佳实践案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事。此外，大会将继续发布《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 04 版）

(责编：王连香、杨迪)