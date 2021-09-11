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“海牛”项目组首席科学家、湖南科技大学教授万步炎——

深海科研 挑战极限

本报记者  闫伊乔
2021年09月11日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年4月，湖南科技大学主持研发的“海牛Ⅱ号”——海底大孔深保压取芯钻机系统在超2000米深水成功下钻231米，一举刷新了世界深海海底钻机钻探深度，使得我国在该领域达到世界领先水平。

　　我国深海钻机技术的每一次进步都离不开一个人——“海牛”项目组首席科学家、我国第一台深海钻机发明人、湖南科技大学教授万步炎（见图，金永平摄）。

　　“落后于人的地方，就是我努力的方向”

　　万步炎介绍，海底低温高压、地形复杂、海水导电性和腐蚀性强，要想在如此恶劣的环境下获取深海矿产资源样本，海底钻机成为近年来海洋地质勘探所必备的装备。

　　原本从事陆地矿产勘探的万步炎教授，笑称自己是“半路下海”。1999年，万步炎第一次登上远洋科考船时，发现船上几乎所有装备，小到样品管，大到取样器、地质绞车，都是“洋品牌”。“落后于人的地方，就是我努力的方向。”他下定决心一定要研制出我国自己的深海钻探设备。

　　万步炎带着湖南人身上那股“吃得苦，霸得蛮”的精神，用4年的时间自学了海洋环境、机械设计、电子控制、计算机软件等知识。2003年8月，万步炎与团队研制的第一台深海浅地层岩芯取样钻机诞生，在海底下钻0.7米并成功取样，开启了我国深海勘探的新篇章。十几年里，团队研制的钻机越钻越深。

　　每次考察，他几乎把所有时间都用在技术研发上，实在累了，便在甲板上找个矿泉水瓶当枕头休息。“科考船一天的运营费用很高，时间金钱都等不起啊！”多年来，他带领团队潜心钻研，像海底钻机的钻头一样，钻透一切困难。

　　“失败与成功只有一步之遥，就看能不能坚持住”

　　今年4月7日，“海牛Ⅱ号”在南海2066米深海底成功下钻231米，创造了世界深海海底钻机钻探深度新纪录，标志着中国在海底钻机技术领域成为领跑者。

　　然而，就在海试成功的前两天，万步炎团队遭遇了前所未有的考验。

　　用于科考船和海底之间下放和回收“海牛Ⅱ号”的脐带缆绞车，出发前突然系统崩溃，导致“海牛Ⅱ号”无法回收到水面科考船甲板。卫星云图显示，两天后台风就会经过试验海域，留给万步炎团队的时间只有48个小时，如果不能及时将设备收回，就不得不砍断脐带缆，将“海牛Ⅱ号”丢弃在汪洋大海。

　　万步炎和团队反复讨论，最后决定利用现场设备、备件临时搭建一个液压系统，将原绞车损坏的部分替换掉。经过近40个小时的奋战，最终在台风来临前两个小时，将设备安全收回。

　　“做科研，失败与成功只有一步之遥，就看能不能坚持住，敢不敢冒险。”万步炎说。

　　“我想挑战深海钻探极限”

　　“万老师不仅是我的老师，也是战友、伙伴。”金永平博士是万步炎来到湖南科技大学后的第一个学生。“他总是手把手地教我们设计、编程、安装、测量……”金永平说。

　　对于万步炎来说，研究“海牛”和培养学生一直是并行的。“海洋就是我和学生的教室。”万步炎说。

　　“每次出海，万老师都会给我们开讲座。”在金永平的话语中，记者看到了万步炎的另一面：知晓天文地理知识，热爱运动，会拉小提琴……

　　团队里，不论学历高低、能力大小，大家都是平等的。只有高中文凭的技工王案生1993年起就跟万步炎一起工作，湖南科技大学邀请团队留校时，王案生的学历并不符合规定，万步炎一次次争取，最终学校破格将王案生录用。

　　成员们家里遇到困难，万步炎挤出时间也要关心问候，但对于自己家人，他却常常无法及时关心。每次出海，儿子就将父亲发回邮件显示的地理位置用五角星进行标注，这成了父子俩一种特殊的情感交流。

　　在已经取得的成绩面前，万步炎显得很平静。对他来说，深不可测的海底还在等他探索。“目前，全世界没有任何一台钻机可以在水深超过8000米的地方进行工作，我想挑战深海钻探极限。”万步炎说。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月11日 05 版）
(责编：王连香、杨迪)

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