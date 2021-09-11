新华社济南9月10日电 9月10日，国际粮食减损大会在山东济南开幕。全国人大常委会副委员长吉炳轩出席开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。

吉炳轩说，当前，我们面临新冠肺炎疫情和气候变化等挑战，全球粮食安全面临前所未有的压力，粮食损失和浪费是全球共同面临的挑战。今年中国通过了反食品浪费法，以法律形式规范消费者和餐饮行业行为，很多国家也都采取了一些积极措施，希望今后有更多国家参与进来，加强合作，共同应对，建立常态化工作机制，推动减少粮食损失和浪费。

有关国家政府代表、世界粮食减损学界知名专家、相关跨国企业等300多名代表通过线上线下等方式出席会议。其间，大会发布了《国际粮食减损大会济南倡议》和《山东粮食减损行动方案》。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 05 版）

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