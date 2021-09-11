本报北京9月10日电 （记者王芳、王海林）9日，国家主席习近平在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤，并发表题为《携手金砖合作 应对共同挑战》的重要讲话。会晤结束后，外交部副部长马朝旭接受媒体采访，介绍习近平主席与会成果。

马朝旭说，今年是金砖合作15周年。15年来，金砖国家已成为新兴市场和发展中国家合作的重要平台和国际舞台上一支不可忽视的力量。在这次会晤中，金砖国家领导人围绕“金砖15周年：开展金砖合作，促进延续、巩固与共识”的主题，就携手应对新冠肺炎疫情、促进金砖务实合作、推动解决全球和地区热点问题等进行了深入讨论，达成广泛共识。会晤通过了《金砖国家领导人第十三次会晤新德里宣言》，总结了金砖各领域合作成果，就加强公共卫生和疫苗合作、促进世界经济复苏、落实2030年可持续发展议程、维护世界公平正义发出共同的金砖声音。

马朝旭表示，这次会晤是隆重庆祝中国共产党建党100周年后，习近平主席出席的一次重要峰会，也是我国采取的一次重大外交行动。当前，世纪疫情同百年变局叠加共振，国际地区热点此起彼伏，世界经济脆弱复苏。在这一关键时刻，习近平主席出席会晤并发表重要讲话，高举人类命运共同体旗帜，为加强金砖合作擘画蓝图，为推动全球抗疫合作领航引路，为促进全球经济复苏指引方向。

一是推动构建人类卫生健康共同体，凝聚全球抗疫合力。当前病毒频繁变异，疫情延宕反复，包括金砖国家在内的国际社会迫切希望加强团结合作，消除免疫鸿沟，共同打赢疫情防控阻击战。同时，也有个别国家将疫情溯源政治化、污名化，破坏了国际社会团结抗疫的努力。习近平主席在会上强调，要推动全球团结抗疫，携手应对疫情，坚持科学溯源，反对政治化、污名化，加强联防联控，促进疫苗作为全球公共产品的研发、生产、公平分配。金砖国家要将公共卫生合作作为优先方向，在疫苗联合研发、合作生产、标准互认等领域开展务实合作，推动金砖国家疫苗研发中心在线上尽快启动。习近平主席在会上宣布，中方已向100多个国家和国际组织提供超过10亿剂疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

习近平主席讲话掷地有声，充分体现了中国推动国际抗疫合作的大国担当、与各方携手战胜疫情挑战的坚定决心、促进疫苗公平可及的实际行动，展现了大国领袖心系天下安危、关注各国民生福祉的博大胸怀。其他金砖国家领导人高度赞赏中方为金砖国家和全球抗疫作出的重大贡献，积极呼应中方将疫苗作为全球公共产品。金砖国家领导人在会晤发表的宣言中一致表示，反对将病毒溯源政治化，呼吁国际社会加强团结合作，早日战胜疫情。

二是倡导真正的多边主义，捍卫国际公平正义。疫情加速国际格局演变，国际上“小圈子”愈演愈烈，个别国家以多边之名行单边之实、以民主和人权为幌子干涉他国内政，损害了各国共同利益。金砖国家都是新兴市场和发展中大国，对维护世界和平稳定肩负着重要责任。习近平主席在讲话中开宗明义指出，金砖国家要推动践行真正的多边主义，恪守联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。《新德里宣言》再次重申金砖国家支持多边主义，致力于推动构建人类命运共同体。

习近平主席的讲话阐明了真正多边主义的内涵，提出维护世界和平安宁的根本大计，就事关人类前途命运的重大问题表明立场，为充满不确定性的世界注入更多的稳定性。金砖国家领导人重申践行多边主义的承诺，为维护新兴市场和发展中国家的发展权益和空间作出了金砖贡献。

三是提出中国方案，助力世界经济复苏。疫情之下，世界经济复苏的基础还不稳固，保护主义和逆全球化还在抬头，落实2030年可持续发展议程面临严峻挑战，南北发展不平衡问题更加突出。金砖国家作为新兴市场和发展中国家的“领头羊”，对促进世界经济复苏、缩小发展鸿沟发挥着至关重要的作用。习近平主席在讲话中强调，要推动开放创新增长，助力世界经济平稳复苏，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，让科技发展的最新成果惠及所有国家，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要推动共同发展，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实2030年可持续发展议程。要根据共同但有区别的责任原则，积极应对气候变化，促进绿色低碳转型，共建清洁美丽世界。

这是习近平主席站在全球共同发展的高度提出的中国方案，不仅为世界经济复苏提供了行动指南，也为疫后更强劲、绿色、健康的全球发展指明了方向，提振了各国特别是新兴市场和发展中国家摆脱疫情影响、加快落实2030年议程的信心。

四是秉持金砖精神，全面推进“三轮驱动”合作。金砖合作15年来，五国增强政治互信，深化经贸合作，密切人文交流，形成了“三轮驱动”合作架构。习近平主席在讲话中全面阐述了当前形势下加强金砖各领域合作的立场主张，推动金砖合作行稳致远。

在经济合作领域，习近平主席强调要积极落实《金砖国家经济伙伴战略2025》，拓展贸易和投资、科技创新、绿色低碳等领域合作，落实好中方倡议、今年通过的《金砖国家遥感卫星星座合作协定》，造福五国人民。新开发银行和金砖国家新工业革命伙伴关系是金砖合作两大旗舰项目。今年，新开发银行扩员取得实质进展，批准吸收阿联酋、乌拉圭、孟加拉国为首批新成员。金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地正式启用，举办了人才培训、智库研讨会、工业创新大赛等一系列活动。习近平主席在讲话中积极评价新开发银行扩员进展，期待银行在支持成员发展和全球经济金融事务方面发挥更大作用，欢迎金砖各方积极参与新工业革命伙伴关系厦门创新基地各项活动，共同拓展新的增长空间。

在政治安全领域，今年金砖国家举行了外长会晤、安全事务高级代表会议等重要活动，就加强多边体系、政治解决热点问题以及深化网络安全等领域合作达成一系列共识，通过了《金砖国家反恐行动计划》。习近平主席指出，金砖国家要巩固金砖战略伙伴关系，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同维护主权、安全、发展利益。要就重大国际和地区问题协调立场，为国际公平正义贡献金砖力量。

在人文交流领域，金砖国家开拓思路、创新做法，克服疫情带来的困难，开展了丰富多彩的活动。我国举办了金砖国家女性创新大赛，来自五国的207个创新创业项目汇聚一堂，为疫情下的金砖合作增添了一抹亮彩。习近平主席指出，五国要坚持互学互鉴，加强人文交流合作，期待金砖国家等世界各国的运动健儿在北京冬奥会、冬残奥会上同台竞技，取得优异成绩。与会领导人积极响应习近平主席倡议，一致支持中国主办北京冬奥会、冬残奥会，期待北京向世界呈现一场精彩的体育盛会。

五是坚持成果导向，积极贡献中国力量。习近平主席曾指出，金砖国家不是清谈馆，而是行动队。在这次会晤中，习近平主席着眼金砖未来发展，提出了一系列重要倡议举措，包括举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、应对气候变化高级别会议、可持续发展大数据论坛、治国理政研讨会和人文交流论坛、媒体线上培训班，建立金砖国家职业教育联盟并举办职业技能大赛。

习近平主席提出的倡议“实”字打底、“新”处着力，涵盖了数字经济、应对气变、人才培养、人文交流等领域，契合金砖合作和五国发展需要，得到各方的高度赞赏。中国将同其他金砖国家一道，落实好领导人会晤各项倡议和成果，推动金砖合作走深走实，为五国发展注入新动力。

六是展现责任担当，为接棒金砖国家主席国做好准备。我国将于明年接任金砖主席国，主办领导人第十四次会晤等一系列活动。2017年，习近平主席在厦门主持了金砖国家领导人第九次会晤，开启了金砖合作第二个“金色十年”，在金砖合作进程中留下深刻的中国印记。时隔5年后，我国再次主办金砖国家领导人会晤，这将是明年我国重要的主场多边外交活动。习近平主席在讲话中强调，中方期待同金砖伙伴一道，全面深化各领域合作，构建更紧密、更务实的伙伴关系，应对共同挑战，开创美好未来。

习近平主席的重要讲话展现了中国开放包容、互利共赢的办会理念，为金砖合作发展指明了方向。与会领导人均表示将全力支持中方办会工作，期待金砖“中国年”取得丰硕成果，为金砖合作开启新的篇章。

马朝旭表示，积力所举，则无不胜；众智所为，则无不成。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，坚持开放包容、坚持互利共赢、坚持公平正义，充分发挥金砖平台作用，为全球早日战胜疫情、实现经济复苏发展、维护世界和平稳定贡献力量，共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 01 版）

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