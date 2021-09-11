本报记者 吴月辉

9月10日，中共中央宣传部举行中外记者见面会，4位科技领域的优秀共产党员代表围绕“科技报国 创新为民”主题，与中外记者进行交流。

1952年，新中国自主设计第一台蒸汽机车；如今，“复兴号”奔驰在祖国广袤的大地上。“非常有幸，我赶上了中国铁路快速发展的重大机遇。”中国中车股份有限公司副总裁王军参与和见证了中国高铁从无到有、从追赶到引领的全过程。40年来广大科技工作者通过产学研用协同创新，奋力拼搏，让中国的高速列车世界领先。

截至今年8月，中国中车已累计交付高速列车3375列，快速形成了全球规模最大的批量制造能力，为3.9万公里的高速铁路安全可靠地运行提供了强有力的保障和支撑。

中国机械工业集团有限公司总工程师、中国工程院院士陈学东从1986年起就一直从事压力容器和管道的设计制造与研发工作。

“40多年前，我们国家主要的高端压力容器还多依赖于进口。”陈学东说，“经过30万名科技工作者长期不懈的努力，如今压力容器产品基本上不再依赖进口，万台设备年事故率从40年前的4.0降到现在的0.09，达到世界最好水平。”

中国科学院理论物理研究所所长、中国科学院院士蔡荣根多年来研究的领域涉及引力的性质、黑洞物理、暗物质、暗能量等问题。“这些基础研究是整个科技创新体系的源头，是所有技术的总开关，决定着一个国家创新体系的深度和厚度。”

“从事科学研究离不开理想和信仰的指引。”蔡荣根说，“我和我的同事都相信，一个更加强大的祖国可以承载着更多的梦想，我们都愿意将自己的科研与国家的科技事业相联系，为建设一个繁荣、富强的祖国而努力。”

“我是农民的孩子，我小时候的梦想就是能够让农民过上好日子。”福建省农业科学院农业生物资源研究所高级农艺师苏海兰工作十几年来，一直在基层一线做中药材栽培研究与应用推广。其团队在珍稀濒危中药材“七叶一枝花”的野生转家种栽培和育苗关键技术上取得了突破，成果推广到福建、江西等地，促进林下经济发展，为脱贫攻坚做出贡献。

“我们是党员，是科技特派员，是农民的‘身边人’和‘贴心人’。”苏海兰说，“我将继续扎根基层一线，把好的科技成果送到农民家，为实现共同富裕不懈奋斗。”

《 人民日报 》（ 2021年09月11日 02 版）

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