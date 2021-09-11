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办好五件小事 提升社区颜值

2021年09月11日08:35 | 来源：北京青年报
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原标题：办好五件小事 提升社区颜值

　　小区道路更宽敞干净了，绿地植被更整齐了，衣服晾晒有专门区域了……随着房山区不断推进文明城区创建，小区越来越美，居民幸福指数也越来越高。北京青年报记者了解到，房山区立足小处着手、大处着眼，在全区开展设立晾晒区、施划停车位、补植绿化带、装修物料建筑垃圾管理、垃圾分类常态化“五件小事”专项行动服务群众，改善居民生活环境，激发创城“新动力”。

　　划停车位 设晾晒区

　　近日，北青报记者来到房山星城街道，在街道的休闲广场和路边，烟头收集器随处可见，上边写着“烟头不落地 文明又美丽”的宣传语。走进小区内，车辆停放规范有序，小区内还为自行车划线，留出了自行车停放的区域。楼与楼之间，以前“随风起舞”的晾衣绳已经消失不见，取而代之的是一个标准化的不锈钢晾衣竿。

　　星城街道工委书记吴雅静介绍，星城街道多次召开调度会，做好设立晾晒区、施划停车位、补植绿化带、装修物料建筑垃圾管理、垃圾分类常态化管理这关乎百姓日常生活的“五件小事”，让环境更美丽、居民更舒心。截至目前，街道共设立停车位2050个，升级改造37个封闭式垃圾投放桶点，陆续美化治理400余个树坑，投入400个烟头收集器、200组公共晾晒架，清理了516个单元605处杂物、僵尸车520辆。

　　“五件小事”同样在海逸半岛社区落地。据了解，经过整治，海逸半岛社区新设置公共晾晒区2个；规划机动车停车位30个、自行车专门停放处4处；整治裸露地面2000平方米；设置垃圾分类桶站7处、垃圾驿站1处、大件和装修垃圾堆放点2处；粉刷修补楼道25个单元，极大改善了社区的居住环境。

　　完善机制 治理“未病”

　　“小事”为居民带来了幸福感，而小事解决的背后是改变的大决心和上下齐心的努力。北青报记者了解到，在“创城”工作中，房山区委区政府要求各单位坚持问题导向和效果导向，强化源头治理，强调标本兼治的“两手抓”原则：一手抓完善机制，找准病灶治“已病”；另一手要举一反三，对照创建标准治“未病”。

　　“五件小事”将居民需求和创城工作紧密结合，解决了社区治理工作中的难题。截至目前，全区累计设立晾晒区2666组；施划9276个机动车停车位；清理车棚、楼道中的杂物、僵尸车，配置充电设施，规范自行车、电动车停车区域1232个；补植绿化带13360平方米；设置建筑垃圾临时存放点854处；增设垃圾分类桶站1130组、分类驿站130组。

　　全区创城 推进文明

　　“五件小事”的落实赢得了群众的理解和支持，为创建工作打下了良好基础。在“五件小事”专项行动取得的成绩基础上，房山区趁热打铁，结合首都文明办要求和区级问题检查结果，加强对各乡镇街道、行业部门设置公益广告宣传栏、景观小品的统筹督办力度，推进全区的创城氛围营造。

　　8月份以来，房山区在主次干道、公交车站、公园广场、公共文化场所共增设宣传栏（橱窗）535块、宣传展板798块、文明提示牌2080块、造型景观18处、景观小品16处、大型宣传海报600平方米，同时，完成42处景观小品设计和18个地铁站公益广告布设方案。此外，房山区还以“低碳生活”“文明社区”“文明用餐”“文明诚信”为主题，制作“文文明明”讲文明系列微动画8部，通过户外大屏和区属媒体进行宣传，推进文明风尚融入日常生活。

　　文/本报记者 刘婧

(责编：王连香、杨迪)

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