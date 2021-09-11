原标题：航天员现场详解“空间站生活”

本报讯（记者 雷嘉）听航天员讲航天锻炼和航天食品，看大科学家们年轻时的上课笔记，测试自己一年的碳排放量，戴上VR眼镜感受中国生态环境的变迁……以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动今日至17日在全国各地举办。其中北京主场活动由中国科技馆区活动、北京科学中心区活动组成。北京青年报记者昨日提前探秘中国科技馆区活动，体验这里丰富多彩的科普项目。

据介绍，中国科技馆主场的展览包括“自立自强建新功”“科普科创立伟业”“生态文明创未来”三大板块，以及“与公众面对面”科技志愿活动等。通过互动展品、实物模型、多媒体等形式，展现党领导下的科学普及和科技创新工作发展历程；展现在《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》引领下，纲要办成员单位全面动员，广大科技工作者主动作为，社会化力量广泛参与，为提升公民科学素质、实现高水平科技自立自强汇聚众志；展现科普工作在政治、经济、文化、社会、生态方面的复合价值。

北青报记者昨日来到中国科技馆，提前感受这里浓浓的科普氛围。一进大厅，中国空间站“天和”核心舱1:1实物验证件格外抢眼。今日，将有现役航天员和航天员中心的工作人员来到这里，向大小观众们介绍航天员在空间站里的生活、锻炼、食品等细节，还会有小观众被邀请现场制作航天主题的月饼。

看完巨大的“天和”验证件，北青报记者被大厅另一边的“百年韶华 科普为民——中国共产党领导下的百年科普展”吸引住了目光。这个展览将告诉观众，中国共产党为什么能用70多年的时间把中国从一穷二白发展到如今能够在太空建造太空站：从第二次国内革命战争时期于都县苏维埃政府翻印的《工农学校读本》，到1949年新中国刚成立文化部就设立“科学普及局”，再到1978年全国科学大会召唤“科学的春天”……每一件展品都体现了党以科技自立自强的初心使命。

再往前走，依次能看到东北黑土地作为我国粮食生产的“稳压器”和“压舱石”的数据和图示，量子计算的里程碑，“华龙一号”、综合智慧核能供热厂等体现我国核能事业发展的模型，重组新冠病毒疫苗的研发过程图解，近20年国家最高科学技术奖的获奖者事迹展品……在走出大厅前，观众可以到“中国承诺 大国担当”——“30·60”碳达峰碳中和专题展览参与多种互动体验。既能戴上VR眼镜感受中国生态环境的变迁，还能通过触摸屏测试自己一年的碳足迹——洗澡用淋浴还是盆浴、使用多少塑料袋、坐多少层电梯、乘几次飞机……都决定了自己的碳排放量。

科普日期间，全国各地还将开展碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、核科普联合行动、水利科普联合行动、乡村振兴科普联合行动、卫生健康科普联合行动等系列科普活动。全国科普日活动平台还将呈现现场直播、打卡互动、云游场馆、知识竞赛、科普课堂等线上活动。

(责编：王连香、杨迪)