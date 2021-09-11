原标题：8月份人民币贷款增加1.22万亿元

经济日报北京9月10日讯（记者姚进）中国人民银行10日发布的报告显示，8月末，广义货币（M2）余额231.23万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.2个百分点；8月份，人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元，社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元。

对于M2增速回落的原因，中国民生银行首席研究员温彬表示，虽然8月份财政存款新增1724亿元，比去年同期少增3615亿元，但8月份新增人民币贷款仍小幅低于去年同期水平，加上去年同期基数仍在10%以上的较高水平，当月M2增速小幅回落。

“M1和M2增速之间的剪刀差自5月份起开始扩大。8月末，M1余额同比增长4.2%，增速比上月末低0.7个百分点，使得M1、M2增速剪刀差加快走阔至4%，折射出市场对未来经济走势的预期走弱。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，M2增速走低主要受双重因素的挤压：一是实体融资需求不足，信贷发放规模比原本保守的市场预期更弱，同比少增；二是政府债券发行力度加大的幅度大于市场预期，单月规模创去年四季度以来新高。

受局部地区极端天气以及局部地区疫情影响，企业生产整体活跃度依然不高。8月份企（事）业单位新增中长期贷款需求5215亿元，比上年同期少增超过2000亿元，短期贷款减少1149亿元，显示实体融资需求不足。

“继7月30日中央政治局会议部署合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度后，专项债券发行有所提速，8月份新增政府债券融资9738亿元，创年内新高，但仍比去年同期少增4050亿元，预计年底前专项债券发行会有所提速，对社融形成支撑。”温彬表示，货币和信用扩张增速放缓，同时有效融资需求转弱，需做好宏观政策跨周期调节，加大力度提振内需，稳定市场预期，保持信贷规模合理增长，确保经济运行在合理区间。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏则认为，8月份M2增速较7月略微下降，M1同比增速继续延续年初以来下降的趋势，反映出企业存款活期化还在降低。社会融资规模、贷款同比增速也都在下降，而企业贷款中中长期贷款增加较多，说明企业投资需求相对较好。

“8月23日货币信贷形势分析座谈会之后，票据利率应声而起，意味着银行信贷投放力度或已加大，9月份‘宽信用’效果将有一定程度体现。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，四季度信贷、社融及M2增速有望小幅回升。未来金融对实体经济的支持力度，将主要取决于国内外疫情演化牵动的宏观经济走势。在我国货币政策空间充裕的背景下，政策面将相机而动，未来全面降准、再贷款再贴现及MLF操作等政策工具都有发力空间。

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