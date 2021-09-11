大宗商品出口依赖国增多
本报日内瓦讯（记者杨海泉）9月8日，联合国贸易和发展会议发布《2021年大宗商品依赖状况报告》指出，过去10年，大宗商品依赖国家从2008年—2009年的93个增至2018年—2019年的101个。全球范围内，对大宗商品的严重依赖有所增加，约三分之二的发展中国家易受大宗商品价格剧烈波动的影响。
报告显示，2018年—2019年，世界大宗商品出口的名义价值达到4.38万亿美元，比2008年—2009年增长了20%。
联合国贸发会议大宗商品部门主管让维耶·恩库伦齐扎表示：“对大宗商品的依赖使各国更容易受到负面经济冲击，这可能会对出口和财政收入产生负面影响，并对一个国家的经济发展产生负面影响。”
根据联合国贸发会议标准，当一个国家的商品出口总额的60%以上为大宗商品时，该国即被认定为大宗商品出口依赖国家。
发展中国家对大宗商品的依赖持续存在。2008年—2009年依赖大宗商品的大多数国家在2018年—2019年依然如故，凸显这一现象的持久性。此外，大宗商品依赖倾向于主要影响发展中国家，2018年—2019年有87个发展中国家被认为是大宗商品依赖国家。
在2018年—2019年的101个依赖大宗商品的国家中，38个国家依赖农产品出口，32个国家依赖矿业出口，31个国家依赖燃料出口。
非洲和大洋洲国家对大宗商品出口的依赖尤其值得注意，这两个地区超过四分之三的国家70%以上的商品出口收入依赖大宗商品。
在中非和西非，大宗商品出口依赖程度高达约95%。2018年—2019年，这两个次区域中除中非共和国外，其他国家都依赖大宗商品出口。
南美洲所有12个国家对大宗商品的依赖程度都超过60%，其中四分之三的国家大宗商品出口占商品出口的份额超过80%。
中亚是亚洲大宗商品依赖程度最高的次区域，2018年—2019年，大宗商品出口占商品出口的平均份额超过85%，该次区域所有5个国家都被视为依赖大宗商品出口。
联合国贸发会议呼吁，基于详细统计数据来全面分析大宗商品依赖的原因和后果至关重要，有助于就短期和长期解决这一问题获取必要的科学支持。该机构敦促在经济上依赖大宗商品的发展中国家加强技术能力，以摆脱“大宗商品陷阱”。该机构警告称，在可预见的未来，除非经历由技术推动的结构转型过程，否则大多数国家可能仍将陷入大宗商品依赖困境。
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