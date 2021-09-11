原标题：强监管无碍中国资产战略吸引力

近期，中国加强监管的系列举措引发海外投资者关注。部分投资者简单将近期资本市场的波动视为“中国科技股海外吸引力的终结”。然而，长期深耕中国市场的机构投资者采取更为理性、长远的立场看待上述变化，认为中国资产依然具有战略吸引力，是全球资产配置不可或缺的一部分。

国际清算银行日前表示，“大型科技公司进入金融服务业，带来了涉及市场力量集中度和数据治理等话题的新挑战”。全球央行和金融监管机构亟需控制大型科技公司日益增强的影响力，尤其需要注意的是大型科技公司控制的海量数据，可以让它们迅速重塑金融业，甚至破坏整个银行体系的稳定性。

长期关注中国等新兴经济体的安石集团认为，部分投资者所持的“中国政府在教育、科技和房地产领域的强监管举措将会外溢至其他行业”这一判断是牵强的。中国政府根据快速变化的国内经济社会态势调整政策并不意味着整体促进民营经济和科技产业发展的方向发生调整。相反，上述产业部门监管政策的调整与中国政府的总体目标——更具可持续性、包容性增长是一致的。因此，监管政策的调整并不影响该公司对中国经济整体模式的判断。

摩根资产管理认为，中国政府强化监管不代表中国政府对非公有经济或外资的整体态度发生变化。相反，最近针对中国互联网行业的监管措施显然是为了推动市场竞争，使更多的民营企业能够分享长期发展的机会。这些行动综合表明中国政府继续将国内外资本视为推动市场经济运行的积极因素。

对于强化监管背景下中国的科技企业是否还具有吸引力这一问题，施罗德基金亚洲股票另类投资联席主管罗宾·帕布鲁克日前表示，在当前政策和经济社会环境下，中国互联网企业虽然面临一定压力，但这并不会导致中国互联网公司股票不可投资。中国的互联网企业仍然是出色的公司，拥有令人惊叹的平台、创新的管理以及强劲的现金流。随着尘埃落定，在投资者逐渐适应“新常态”之后，我们将开始关注该行业，尤其是竞争性风险和政策风险敞口较小的企业。

罗宾·帕布鲁克表示，从整体上看，中国仍将是关注亚洲市场的投资者的一个关键领域。虽然投资者会更为谨慎，但是中国强有力的宏观经济动力仍然完好无损。微观环境虽然发生了变化，但是中国仍然有着全球最出色的公司，中国仍然是一个创新水平很高的巨大市场，与全球经济体系高度融合。因此，中国仍将是该公司未来投资的重点。

贝莱德日前发布报告认为，近期的一系列监管政策，尤其是教育行业的改革表明中国政府持续深化推进改革的决心，尤其是推进高质量发展而并非单纯高速发展的决心。更为高效的经济需要更为有效的资本配置。在中国持续改革的背景下，中国2035年的经济增长目标必将实现。基于此，贝莱德将持续大规模增持中国资产。

瑞银财富管理全球首席投资总监马克·海菲尔表示，投资者不必对中国强化监管动真格过于忧虑。无论是强化VIE监管，还是更多中概股回归和在香港二次上市，其影响都将是短暂的，也不会对估值造成大幅折价。中国互联网龙头股价虽然目前跌幅较大，但很可能在几个季度后就会收复失地。因此，尽管中国科技龙头持续因监管而承压，但预计监管行动不会削弱中国市场的战略吸引力，中国新经济领域依然具有长期上行空间。

近期监管环境的变化影响了部分投资者对中国资产的情绪，但是长期投资者依然看好中国其他产业板块的投资前景。

摩根资产管理日前发文表示，在部分中国公司股票大幅回调之后，许多投资者都在问，他们应该如何在投资组合中配置中国股票。摩根资产管理认为，中国资产仍然是任何投资组合中不可或缺的一部分，中国股票仍是全球股票配置的重要组成部分。摩根资产管理保持对中国股票长期看好的观点，重点关注科技、医药和消费等结构性增长领域。尽管一些行业面临监管压力，但半导体、软件行业和碳中和相关产业将迎来持续的政策红利。从长远来看，中国政府仍希望向国际投资者开放资本市场。因此，近期的一系列事件更多是暂时性的，投资者需要理解中国政府的社会平等政策目标。

荷宝集团也认为，近期来自政府的一系列监管措施并非针对整个私营部门，而是聚焦那些与社会平等、国家安全、数据隐私密切相关的行业。在中国新时代建设进程中，中国政府注重结构性改革，重视经济发展质量而非数量。因此，那些具有结构性增长和改革趋势的领域蕴藏大量投资机遇。当前A股市场面临的监管不确定性相对较小、估值低于历史均值，可再生能源、科技硬件、高端制造等诸多板块仍享受政策红利，因此A股市场仍是当前投资中国的首选。

(责编：王连香、杨迪)