原标题：全球主权投资增持中国市场

本报讯（记者周明阳）9月6日，全球领先的资产管理机构景顺资产管理公司发布其全球旗舰研究报告——2021《景顺全球主权财富资产管理研究报告》。报告指出，中国经济稳定增长，资本市场不断对外开放，技术创新发展，在基础设施建设等领域对外资放开，种种投资机会及回报率吸引着全球投资者的目光。对中国市场的增持趋势早已出现，主权财富基金的投资人配置中国市场投资的意愿在逐年增长。

该研究项目自2013年启动，截至今年已发布9份年度报告。今年的《景顺全球主权财富资产管理研究报告》调查了来自全球59家中央银行及82只主权财富基金的141位资深投资人，截至2021年3月份所管理的资产规模共计约19万亿美元。

报告指出，面对新冠肺炎疫情，中国政府抗疫反应迅速果断，经济恢复生机，增长势头强劲，无疑增强了主权财富基金对投资中国市场的信心，使中国作为投资标的国更具吸引力。

具体而言，受访主权基金配置中国的动因大致分为几种：中国国内投资标的回报吸引力；主权基金投资组合多样化需求；中国在全球经济中重要性提高；国内市场进一步对外开放；全球固定收益基准调整；“一带一路”为资本市场带来的机遇；等等。

景顺资产管理公司全球市场策略董事总经理阿纳柏·达斯表示，在疫情肆虐和地缘政治形势紧张的情况下，中国市场对全球主权投资者吸引力继续攀升。中国迅速采取行动，遏制疫情蔓延，经济复苏相对稳固，百姓生活没有受到太大影响，这与许多国家形成鲜明对比。

阿纳柏·达斯指出，审视增配中国的原因，主权财富投资机构最看重的是投资中国收益前景向好。过去的一年里，在创新企业的带动下，中国股市表现尚佳，来自世界各地的主权投资者和其他投资者有了更多的投资渠道，这一切都显示了私募市场的机遇，特别是在基础设施领域。

“在权衡投资驱动因素和障碍之后，大多数主权投资者预计将在未来5年内保持或增加对中国的配置。随着中国经济地位的不断提高，以及潜在收益可观，中国很有希望在未来许多年里成为主权投资者和其他投资者的首选目标。”阿纳柏·达斯说。

该报告在由国际金融中心联合会主办的“国际金融中心联合展区——服贸会成果发布会”上发布。国际金融中心首席经济学家傅诚刚表示，在全球疫情肆虐及经济复苏乏力的前提下，中国成为全球经济复苏的压舱石，经济表现可谓一枝独秀。全球主权财富基金及央行作为最重要的机构投资代表，均高度看好中国经济复苏动力和长期发展潜力。

(责编：王连香、杨迪)