博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会将办
2021年09月11日08:55 | 来源：经济日报
小字号
原标题：博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会将办
本报广州讯（记者喻剑）由博鳌亚洲论坛和广东省政府联合主办的博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会，将于11月15日至17日在珠海举办。大会围绕“创新赋能可持续发展”主题，重点就科技创新创造更加美好的生活、科技创新助力有效应对疫情、科技创新推动疫后经济等展开探讨，力求在科技创新领域促进全球化交流与合作。
根据计划，大会将举办5G通信技术、现代中医药、人工智能、新材料、区块链、智能驾驶、航天科技、智能物联网、碳中和、工业4.0、智慧建造等16个分论坛。大会同期还将举办首届博鳌亚洲论坛国际科技与创新博览会，预计100多家科技创新企业参展。
(责编：王连香、杨迪)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 世界互联网大会蓝皮书将着重阐释我国互联网发展成就 挖掘鲜活经验
- 人民网北京9月10日电 （记者许维娜）自2017年起，世界互联网大会蓝皮书连续多年面向全球发布，是大会的一项重要理论和实践研究成果，受到国内外广泛关注。今年的蓝皮书重点论述了哪些内容？与往年相比又有哪些特色和创新？ 10日下午，国新办举行的“2021年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会”现场，国家互联网信息办公室副主任赵泽良在回答人民网记者提问时，作出了详细解答。…
相关新闻
- 评论
- 关注