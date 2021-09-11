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博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会将办

2021年09月11日08:55 | 来源：经济日报
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原标题：博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会将办

　　本报广州讯（记者喻剑）由博鳌亚洲论坛和广东省政府联合主办的博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会，将于11月15日至17日在珠海举办。大会围绕“创新赋能可持续发展”主题，重点就科技创新创造更加美好的生活、科技创新助力有效应对疫情、科技创新推动疫后经济等展开探讨，力求在科技创新领域促进全球化交流与合作。

　　根据计划，大会将举办5G通信技术、现代中医药、人工智能、新材料、区块链、智能驾驶、航天科技、智能物联网、碳中和、工业4.0、智慧建造等16个分论坛。大会同期还将举办首届博鳌亚洲论坛国际科技与创新博览会，预计100多家科技创新企业参展。

(责编：王连香、杨迪)

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