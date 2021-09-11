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时速600公里“磁悬浮”亮相金砖国家新工业革命展

符晓波
2021年09月11日09:24 | 来源：科技日报
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原标题：时速600公里“磁悬浮”亮相金砖国家新工业革命展

正在厦门举行的2021金砖国家新工业革命展上，具有我国完全自主知识产权的时速600公里高速磁悬浮交通系统向公众亮相，这是当前世界上可实现的速度最快的地面交通工具。

记者在展会现场看到，与高铁结构不同，高速磁悬浮列车采用“车抱轨”的结构，蓝色机身底部有两排弯曲的“长臂”将铁轨“抱住”。通电时，强大的磁力使整个列车悬浮在轨道上，悬浮间隙在8毫米到12毫米之间。

这套高速磁悬浮交通系统获得科技部“十三五”国家重点研发计划先进轨道交通重点专项课题支持，由中国中车承担研制，于7月20日刚刚完成工程下线。

展位技术人员介绍，这套高速磁浮采用成熟可靠的常导技术，其基本原理是利用电磁吸力使列车悬浮于轨道，实现无接触运行。此外，该系统创新建立了适应长大干线自动追踪运行的高速磁浮运控系统，实现无人驾驶。其单节载客量超过百人，并可在2到10辆范围内灵活编组，满足不同载客量需求。列车行驶中不与轨道发生接触，无轮轨磨耗，维护量少，具有高效快捷、安全可靠、编组灵活、维护便利、绿色环保等前端优势。

时速600公里高速磁浮的成功研制，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力，实现了系统集成、车辆、牵引供电、运控通信、线路轨道等成套工程化技术的重大突破。其中开发出新头型及气动方案，解决了超高速条件下的空气动力学难题；采用先进激光复合焊和碳纤维技术，研制了满足超高速气密承载要求的轻质高强度车体；自主开发悬浮导向和测速定位装置，控制精度达到国际领先水平；突破关键制造工艺，掌握了悬浮架、电磁铁及控制器等关键核心部件制造技术。

在系统集成方面，突破运用场景和复杂环境适应性技术瓶颈，使高速磁浮满足长途、通勤多场景运用需求，适应江河隧道、高寒、高温高湿等复杂地理气候环境。

展位技术人员介绍，作为高速交通运输模式，高速磁浮填补了高铁和航空的速度空白，其应用场景多样，可用于城市群内的高速通勤化交通、核心城市间的一体化交通和远距离高效连接的走廊化交通。

目前，时速600公里高速磁浮交通系统已完成了集成和系统联调，5辆编组列车在厂内调试线上实现了整列稳定悬浮和动态运行，各项功能性能良好。承担研制的中国中车已搭建自主化产业链，未来，高速磁悬浮交通系统投入市场后，将是1500公里运程范围内最快捷的交通模式。

(责编：王连香、杨迪)

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