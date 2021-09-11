原标题：珠澳组建跨境数字服务联盟

“珠澳通”App发布暨珠澳跨境数字服务联盟成立大会8日在珠海举行。这是在《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式发布后，粤澳加强规则机制衔接，加快跨境数据流动，协同推进跨境数字服务体系，探索建立跨境开放型、合作型、示范型数字服务融合的创新实践。

“珠澳通”App是由广东省政务服务数据管理局、珠海和澳门协同推出的一站式、移动式跨境数字服务新平台，依托广东省数字政府改革成果，更好助力珠澳融合发展。当日上线珠澳经商合作、旅游出行、求职就业、医疗健康等八大板块内容，涵盖百余项珠澳两地高频公共服务事项。

跨境数字服务联盟由珠海、澳门43家政府机构及相关企事业机构、社团组织、高校科研院所组成。该联盟由广东省政务服务数据管理局和广东省港澳事务办公室指导，珠海市政数局和珠海市台港澳事务局发起。围绕珠澳跨境新技术应用、数字服务领域进行探索创新、资源共享和专业合作，以进一步挖掘释放珠澳数字服务融合潜力。

澳门特区政府行政公职局副局长吴惠娴认为，成立联盟为双方未来在跨境数字服务发展方面搭建了一个紧密交流的合作平台。“珠澳通”App的推出，则启动了双方在数字服务方面的合作新台阶。之后，澳门特区政府会借着《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的重大发展战略机遇，与广东省共同促进两地公共服务向前发展，增进两地居民生活的福祉。（记者魏蒙）

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