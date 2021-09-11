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北京公布首批学科类校外培训机构“白名单”

2021年09月11日10:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京公布首批学科类校外培训机构“白名单”

　　中新网9月11日电 据北京市教育委员会政务微信公众号消息，自今年8月下旬以来，北京各区陆续公布义务教育阶段学科类校外培训机构“白名单”，即在办学资质、办学行为、资金监管、疫情防控等方面，符合规范要求的非营利性学科类校外培训机构名单，现将各区公布的情况予以归集，对家长关注的事项提示如下：

　　1.学科类校外培训机构应取得教育行政部门颁发的办学许可证以及经审核批准恢复培训的相关标识。

　　2.学科类校外培训机构提供的合同应是教育部和有关部门联合印发的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》。

　　3.学科类校外培训机构收费标准应对外公示，按照《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法(试行)》(京教民〔2021〕13号)规定，一次性收费不超过三个月或60课时，按周期收费和按课时收费同时进行的，选择收费时段较短的方式。优先选择先培训后收费的机构。

　　4.学科类校外培训机构办学承诺书应在办学场所显著位置张贴，对教师任职资格信息、不超纲超前培训、培训时间不得与中小学校教学时间相冲突，线下培训结束时间不晚于20: 30、不留作业、纳入资金监管等进行公开承诺。

　　北京市教委将定期归集并向社会公布各区学科类校外培训机构“白名单”。

　　首批学科类校外培训机构“白名单”如下：

(责编：王连香、杨迪)

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