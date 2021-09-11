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海关总署回复人民网网友：欢迎具有医学背景专业人才加入海关队伍

2021年09月11日11:06 | 来源：人民网
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留言板截图。

人民网北京9月11日电 （记者栗翘楚）进入9月，一年一度的秋季招聘即将开始。近日，网友在人民网“领导留言板”留言表示，“由疫情原因，海关承担了进出口口岸人员检疫工作，建议今年12月海关国考公务员招预防医学岗位，放宽条件，往届生可报考。”

海关总署回复表示，海关处于新冠肺炎疫情防控一线，肩负着外防输入的重要责任，非常欢迎具有医学背景的专业人才加入海关队伍。针对疫情防控常态化的需要，在2021年度全国海关考试录用公务员工作中，根据各招录海关人才需求，按照党中央、国务院关于稳就业、扩大各级公务员招录高校毕业生规模的有关要求，海关招录职位主要面向高校应届大学生毕业生。依据国家有关规定，在择业期内（二年）未落实工作单位的往届生可按应届毕业生对待，报考相关职位。

“2022年全国海关考试录用公务员工作，我们将充分考虑你的建议，结合各招录海关人才需求，为具有医学背景的往届生提供更多参加海关工作的机会。”海关总署回复表示。

(责编：王连香、吕骞)

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