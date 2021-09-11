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五维指标量化评价 中国－东盟贸易指数首次对外发布

2021年09月11日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （记者栗翘楚）9月11日，海关总署联合广西壮族自治区人民政府在南宁召开的第18届中国－东盟博览会期间，首次发布中国－东盟贸易指数。

指数显示，2020年中国－东盟贸易指数为241.09点，较2019年上涨19.64%，较2010年上涨141.09%，表明中国对东盟进出口贸易持续稳定增长。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，该指数从贸易密切、贸易质量、贸易潜力、贸易活力、贸易环境等5个维度，建立了科学合理、具有中国与东盟贸易特色的指标体系，通过对贸易情况进行量化评价，直观展示双边贸易发展水平和发展前景，是双边贸易发展状况的“晴雨表”和“风向标”，将为政府部门制定贸易政策提供科学依据，为广大进出口企业高水平“走出去”和高质量“引进来”提供信息支持。

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我国与东盟国家广泛开展抗疫合作，有力维护区域产业链供应链稳定、保障双边贸易发展，东盟首次成为我国第一大贸易伙伴。据海关统计，今年前8个月，我国对东盟进出口3.59万亿元，同比增长22.8%，占同期我国外贸进出口总值的14.5%，东盟继续稳居我国第一大贸易伙伴。

(责编：王连香、吕骞)

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