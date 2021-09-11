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建标准、搭平台、优环境：专家“把脉”谋划智慧社区建设

2021年09月11日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （记者李彤）“智慧社区是智慧城市建设的重要组成部分。”“智慧社区是‘新基建’中不可或缺的应用场景。”在近期召开的2021第二届中国智慧社区博览会发布会上，参会嘉宾表示，“智慧社区”不是割裂的服务场景，而是社区各服务场景的信息流闭环，要统一标准、搭建平台，营造智慧社区的发展环境。

作为城市治理的“最后一公里”，社区承载着人民对美好生活的向往，社区治理至关重要。自2012年起，国家多部委就智慧城市的发展出台了多项政策文件。其中，智慧社区作为智慧城市建设中的关键节点也被多次提及。

记者梳理发现，近年来各地智慧社区的发展方兴未艾。智慧社区，是指利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源，提供面向政府、物业、居民和企业的社区管理与服务类应用，以提升社区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平，来实现共建、共治、共享的社区治理模式。

中国贸促会建设行业分会副秘书长卢富平表示，业界对于智慧社区的建设标准正逐渐清晰，智能安防、消防监测、环境监测、智慧设施成为了基本配置，在此基础上政策鼓励建设智慧养老、智能充电桩等配套智慧公共设施，同步推进智慧社区服务平台的搭建，对接各类商业服务，构建线上线下生活服务圈，满足居民多样化生活服务需求。

“以前大家对社区的关注多集中在绿化率、容积率，而现在更关心社区的多维度服务和智慧化能力，对精细化分类也更加重视了。例如，适老性社区，青年公寓等。”全国智标委副主任委员马虹认为，要根据社区的属性在数字底座的基础上建设智能化功能模块，让智慧社区具备自生长的良性生态。

有业界人士表示，智慧社区管理可分为“后台电算化”“硬件数字化”“平台智能化”“成熟智慧化”等阶段。目前，一些被业界关注的智慧社区，大多也还停留在“硬件智能化管理”阶段。

围绕智慧社区怎么建、需要涵盖哪些系统和功能，上述业界人士说，智慧社区在前端重在用户体验，要进行服务场景科技化升级；再后端重在平台化管理，以数据驱动精细化服务。

马虹也建议，要规范智慧社区的建设，促进行业健康发展，统一标准、搭建平台，营造良性发展的环境。

(责编：王连香、吕骞)

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