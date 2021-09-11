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《2021中国企业碳中和行动报告》在厦发布

2021年09月11日11:23 | 来源：中国新闻网
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作为第二十一届中国国际投资贸易洽谈会配套活动之一，中国企业碳中和行动(厦门)峰会10日在厦门举行，会上发布了《2021中国企业碳中和行动报告》(简称《报告》)。

《报告》指出，关于碳达峰，中国2030年碳排放的峰值大约是140亿吨，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费的比重将达到25%左右，森林的蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电装机容量将达到12亿千瓦以上。

该报告课题组负责人、《中国企业报》集团副总裁孙宝静介绍，目前中国的能源消费以碳排放强度最高的煤炭为主。相比于全球27%的煤炭能源占比，中国煤炭占比57%。

孙宝静指出，中国作为发展中国家，能源需求并没有达峰，大概还有20%—30%的发展需求。

《报告》显示，截至目前，北京、天津、山西、山东、海南、重庆、云南、甘肃、新疆等省(区、市)都提出了明确的碳排放达峰目标。国家已开展了三批共计87个低碳省市试点，共有82个试点省市研究提出达峰目标。

据介绍，在绿色浪潮下，中国企业已经开始行动，以中国石油、国家电网为代表的众多国企、央企都带头制定了目标和举措。

目前，中国的能源消费总量约43.6亿吨标煤，其中生活低效利用和浪费占比在20%至25%。“所以人们生活观念的改变，也会对中国碳市场起到积极的贡献。”孙宝静说。

(责编：王连香、杨迪)

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