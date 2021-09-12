本报北京9月11日电 （记者喻思南）2021年全国科普日活动11日在全国各地启动，本次活动以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题，将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，将打造多级联动、广泛参与、“永不落幕”的系列科普活动。

北京主场活动由中国科技馆区和北京科学中心区活动组成。中国科技馆区活动包括“自立自强建新功”“科普科创立伟业”“生态文明创未来”三大板块的展览展示和“与公众面对面”科技志愿活动等。通过互动展品、实物模型、多媒体、图文展板等形式，展现党领导下的科普和科创工作发展历程，以及广大科技工作者和社会力量为提升公民科学素质采取的积极行动等内容。

全国还将组织开展碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、科技资源科普化联合行动等系列科普活动。今年全国科普日活动由中国科协、中宣部、教育部、科技部、国家原子能机构、自然资源部、生态环境部、水利部等13部门联合举办。自2004年以来，全国科普日期间累计举办重点科普活动约24万场次。

《 人民日报 》（ 2021年09月12日 04 版）

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