全国银行网点乡镇覆盖率达97.13%
2021年09月12日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的《中国普惠金融指标分析报告（2020年）》（以下简称《报告》）指出，2020年，我国普惠金融服务重心更加下沉，产品创新更加活跃，供需对接更加有效，金融基础设施更加健全，数字普惠金融不断创新，国际交流合作不断深入，基本建成了与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务体系。
《报告》认为，我国普惠金融发展呈现活跃使用账户拥有率持续增加、农业保险继续较快增长，农村地区电子支付普及率快速提升、小微企业信贷支持力度持续加大、金融消费权益保护力度持续加大等特点。《报告》显示，我国银行网点乡镇覆盖率进一步提高，截至2020年末，全国银行网点乡镇覆盖率达97.13%，较上年稳步增加；平均每万人拥有银行网点1.59个，与上年持平。
《 人民日报 》（ 2021年09月12日 01 版）
(责编：张文婷、初梓瑞)
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