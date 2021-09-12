原标题：物价“剪刀差”为何再扩大

国家统计局日前发布的8月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，8月份，CPI同比上涨0.8%，环比上涨0.1%。PPI同比上涨9.5%，环比上涨0.7%。随着PPI同比涨幅扩大和CPI同比涨幅收窄，二者“剪刀差”扩大至8.7个百分点，再创新高。

受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，8月份工业品价格同比和环比涨幅均有所扩大。从同比看，生产资料价格上涨12.7%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与7月份相同。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，主要行业中，煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格涨幅在21.8%至57.1%之间，合计影响PPI上涨约7.9个百分点，超过总涨幅的八成。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅分别扩大11.4个、2.7个和1.1个百分点，是同比涨幅扩大的主要原因。

据测算，在8月份9.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.8个百分点，比7月份回落0.3个百分点；新涨价影响约为7.7个百分点，扩大0.8个百分点。“新涨价因素的贡献在增加，上游价格上涨仍需关注。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

从环比看，PPI上涨0.7%，涨幅比7月份扩大0.2个百分点。中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩表示，受部分地方限能限电、粗钢产量下降等影响，煤炭开采和洗选业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格环比涨幅在1%至6.5%之间，合计对当月PPI环比涨幅的拉动比例达85%。与此同时，受上游原材料价格上涨传导、芯片供应紧张等影响，金属制品、电气机械和器材、通用设备、计算机通信和其他电子设备等制造业产品价格也出现小幅上涨。

“8月份PPI与CPI剪刀差达到8.7个百分点，再创有数据以来新高。但从结构分析中可以发现，PPI向CPI传导不畅，主要是以猪肉价格为代表的食品价格回落所致，而非食品价格已有温和上涨。”温彬表示。

温彬认为，整体来看，大宗商品价格上涨趋势已经放缓或有所回落，个别商品供需矛盾导致8月份价格上涨。随着供需矛盾逐渐缓和，未来PPI有望见顶回落。由于食品价格下跌趋势短期不易扭转，CPI仍将保持低位震荡走势，对货币政策的影响整体有限。

郭丽岩认为，PPI短期内仍有可能继续高位震荡，未来随着煤炭增产增供、大宗商品储备投放、纠正“运动式”减碳等政策措施效果显现，上游行业供给约束将逐步缓解，PPI有望趋于回落。

温彬表示，下一阶段，原材料价格上涨、价格传导不畅仍将对企业形成冲击，要做好宏观政策的跨周期调节，继续实施大宗商品保供稳价措施，对供需矛盾较大的煤炭、有色等物资加大储备投放力度，进一步实施中小企业纾困政策，帮助企业应对原材料涨价影响。(记者 熊丽）

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