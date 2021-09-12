原标题：适度超前推进基础设施建设

发展数字经济，适度超前推进基础设施建设，是在疫情冲击之下稳增长与托底经济的重要考量，也是培育中国数字经济技术优势、培养未来中国经济新增长点的关键之举。

受疫情影响，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。一方面，当前我国经济内生增长动能仍然不足，下半年稳增长压力加大。基础设施建设作为稳投资、稳增长的重要抓手，理应担重任。另一方面，基建适度超前也是发展数字经济的客观要求。在技术换道超车的阶段，如能适度超前推进现代化基础设施建设，就能在新一轮变革中赢得先机，使得新技术、新模式和新产品得以更好地朝产业化、市场化和规模化方向发展。

危中寻机，化危为机。下一步，现代化的基础设施建设有着新内涵。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了现代化基础设施建设的方向，其中一块就是新基建，建设以数字化基础设施为主的基础设施，另一块则是对传统基础设施的改造，包括对能源基础设施、水利基础设施以及交通基础设施的数字化改造。

对于数字时代的基础设施建设，需从技术和经济两个层面上把握“适度超前”。在技术层面上，“适度”是要在考虑当前经济的发展状况下，推进数字化基础设施建设。数字化技术的发展路径、商业模式都存在不确定性，需要经历一定的试错阶段，“试错”意味着新型基础设施建设需要超前探索，但不能过度过快发展。“超前”是让建设领先于行业，这样其后的应用才能跟上。但也要把握不能太超前，否则应用就有可能跟不上。伴随5G、工业互联网、人工智能基础设施等新基建的比重增大和建设加速，应该看到，行业应用培育是一个循序渐进的过程。

在经济层面上，投资、建设和运营新型基础设施的主体将是多元化的，而融资的方式以及政府扮演的角色也会随之变化。“适度”要求投融资保持一定杠杆率和合适负债率，确保新型基础设施投资、建设、运营的可持续性。在数字经济基础设施的建设上，要根据当地的产业结构以及比较优势综合考虑，避免出现通过大规模政府投资进行数字经济基础设施建设，导致财政投入低效率等问题。“超前”则是要考虑到公共基础设施的普遍特点，为未来发展留足空间。因为随着规模化部署，成本也将越来越低，广阔的5G应用前景将有利于保障投资建设的可持续性。

有专家表示，新基建中有很多“节点型基础设施”，其投资门槛相对较低，发展前景也被地方看好，容易造成地方和企业一窝蜂地涌入，进而出现投资过热。适度超前推进基建是好事，好事还要办好，一定要防止一拥而上，留下一堆无效投资和烂尾工程。（金观平）

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