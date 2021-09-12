原标题：优惠政策助企业减负提质

为进一步优化营商环境、促进贸易便利化，重庆自贸试验区两江新区片区率先试点海关“一保多用”管理模式，仅两路寸滩综合保税区办理担保总额就超1.32亿元，循环使用72次，实现5300余万元税款货物的担保，平均每份担保循环使用14次，为企业有效节约了担保成本。

华夏航空股份有限公司关务负责人李萌对此深有感触，“通过‘一保多用’政策，公司保税航材维修办理的一份200万元担保，已循环使用了25次，保障了总货值超过上千万的飞机发动机、刹车片等航材包修业务急需的零部件进口，极大程度降低了公司的税收成本。”李萌说。

据了解，重庆自贸试验区成立4年来，两江新区片区深入推进商事制度改革，推进“先照后证”“多证合一”等改革，实现“三十一证合一”，企业登记前置审批事项从226项调整为49项。推出的集群注册模式也已“开花结果”。截至目前，两江新区片区创业集群地址已达59个，为8000余户市场主体的登记提供便利。2020年，两江新区片区新增市场主体3707家，增长5.1%，注册资本达540亿元，增长40.6%，区内市场主体累计达27618家，已形成新型金融、国际贸易、现代物流、创新科技等八大重点产业。

重庆依托西部陆海新通道物流和运营组织中心，通过铁路集装箱班列衔接全球海运网络，建立一次委托、一次保险、一单到底、一次结算的全程“一单制”服务模式，稳步提升完善铁路与海运联合承运互信互认互通机制，探索建立连通海上与陆上的贸易物流金融新规则。

在此模式下，江苏常州光阳摩托车有限公司委托重庆企业加工销往越南的摩配零件就尝到了甜头。企业的加工产品此前要经重庆运到深圳盐田，再经海运至越南胡志明市，必须先后委托公路运输企业和海船公司。在现有“一单制”模式下，由陆海新通道运营有限公司签发铁海联运“一单制”提单，企业便享受到全程运输服务。

截至2020年底，铁路集装箱出海累计约3500个标箱。通过在西部陆海新通道（重庆—钦州）铁海联运班列中创新推出“一箱到底”模式，实现了铁路箱下海出境，不仅让单个集装箱综合成本节省1000元左右，还有效解决了内陆地区海运集装箱严重缺乏、铁路箱需到沿海港口换装海运箱再出口等难题，通关时间压缩40%。

中欧班列（渝新欧）于2017年9月开行首趟跨境电商专列，专列的开行不仅进一步丰富了回程货源，更开创了跨境电商运输新模式。目前，依托于运邮项目的常态化开展和邮包专列的顺利运行，中欧班列（渝新欧）跨境电商贸易蓬勃发展。2020年9月，中欧班列跨境电商B2B出口专列在重庆首发，截至今年6月，已累计发运跨境电商货物近1万标箱。中欧班列（渝新欧）不仅夯实了重庆国际铁路运邮地位，更促成中国首个铁路口岸国际邮件处理中心在渝建成。

强化一盘棋，坚持一体化。重庆以打造区域协作的高水平样板为目标，深化成渝合作，加快推进成渝两地与中铁成都局集团建立联席会议机制。今年上半年，中欧班列（成渝）开行2839列，同比增长49%，占全国班列开行总量的34%，依托成渝占全国中欧班列的份额优势，在统一品牌、整合资源、提升服务、降低成本、探索标准等方面开展深度合作。截至目前，重庆地区开行国际班列总计已超1.3万列。（记者 冉瑞成 吴陆牧）

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