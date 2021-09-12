原标题：机器人为“刚需”而来

精细到可以做手术、智能到可以处理复杂的垃圾分类、高效到可以代替人工24小时不间断地在高温高噪声环境下工作……9月10日，2021世界机器人大会在北京亦庄开幕，在工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区中，来自110余家企业的500多款产品全面展示了机器人本体、关键零部件和产业链上下游以及关联领域的前沿科技和最新成果。这些多才多艺的机器人，让人们真切感受到机器人市场的“刚需”时代正在来临。

在本届机器人大会上，各类协作机器人的精彩表现让人们大为惊奇。一款来自北京瑞医博科技有限公司的口腔手术机器人，2分钟之内就完成了患者和机械臂的配准，之后，机械臂自动运动至手术靶点，一颗牙齿“一钻成型”。在深圳大族机器人有限公司展台，一支机械臂抓起瓶盖大小的零部件，灵活地放置在一台机器的所需位置。据介绍，这款大族协作机器人每个关节的运动范围达到正负360度，运动效率更高，且功耗更低。“很多行业由于工作单一、工作环境恶劣，面临招工难的问题。大族协作机器人可以有效解决生产工作的‘痛点’，实现24小时不间断工作，准确性和稳定性都比人工更高。而且从长远来看，生产线规模越大，工厂运行时间越长，机器的相对成本就越低。”大族机器人市场部经理郑潘红告诉记者。

站在人工智能垃圾站前，你可以提出这样的问题：“香蕉皮应该放在哪个垃圾桶里？”“玻璃瓶属于什么垃圾？”而后，垃圾站对应的箱体就会自动打开。由创泽智能机器人集团股份有限公司推出的人工智能垃圾站基于人工智能和物联网技术，对垃圾分类进行了智能化精细管理。这款智能垃圾站配有内置垃圾存量检测装置、自动消毒灭菌装置、灭蝇杀蚊设备等装置，通过平台管理，能够实现综合、完善、高效的垃圾投放、回收及利用。创泽智能高级副总裁赵博韬表示，将人工智能与垃圾站相结合，让垃圾分类变得更简单易懂，同时，实现资源统一调配，为环卫工作提供更有力的数据支撑，为居民提供更便捷的服务。

配送机器人由于其实用性强、应用场景广泛、商业价值高，一直受到关注。在北京云迹科技有限公司打造的酒店场景下，云迹服务机器人“润”带着客人需要的商品自主乘坐电梯、自主避障、自主拨打电话，让客人体验到如同酒店服务员一般的高质量服务。云迹科技创始人、CEO支涛告诉记者，突发的疫情让“无接触服务”成为刚需。截至目前，云迹机器人已经入驻1万多家酒店，运行总里程超过350万公里。

“未来老龄化社会的到来与新生代快节奏生活工作的方式让智能机器人处于长期刚性需求。”湖南瑞森可机器人科技有限公司副总裁杨帅表示，中国机器人企业应该抓住机遇，练好内功，尽快在核心技术上取得突破、不断提升关键零部件性能和可靠性，积极拥抱机器人的“刚需”时代。（记者 姜天骄）

(责编：张文婷、初梓瑞)