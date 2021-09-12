原标题：虚拟货币再现暴跌行情

虚拟货币又上演“过山车”行情。9月7日晚，比特币自5万美元高位闪崩至4.2万美元附近，一个多小时内，跌超7000美元，跌幅超16%。以太坊紧随其后，当晚从3900美元高位迅速降至3000美元，一小时跌幅超23%。其他虚拟货币也被带崩，瑞波币、狗狗币均出现下跌。

虽然此后比特币价格迅速回升，但截至9月10日上午，比特币仍然徘徊在4.6万美元附近，未涨回此前价位。

虚拟货币为何集体大跌？要知道，在暴跌前一天，比特币价格刚从7月20日2.9万美元的低谷回升至5.2万美元。更重要的是，美洲国家萨尔瓦多今年6月份通过一项法案，批准将比特币作为该国法定货币，该法案于9月7日正式生效。

数字资产交易平台欧易OKEx研究院高级研究员文学分析，这主要和“巨鲸”选择在此时获利了结有关。“得益于萨尔瓦多将比特币作为法定货币的消息，此前市场看涨情绪高涨，也恰恰是这个原因，短期利好出尽，‘空军’选择此时动手。”文学说。

一些海外虚拟货币交易平台的表现也说明了这一点。9月7日比特币价格波动之际，Coinbase等交易平台出现交易失败、延迟、取消等问题，表明交易量迅猛增加。

“利好出尽后，短期内比特币市场缺乏可以持续炒作的事件。同时，世界银行、国际货币基金组织和美洲开发银行等国际金融机构就萨尔瓦多这一举措带来的金融风险表达了担忧，引发市场忧虑情绪。”文学说。

“此外，还有一些利空消息也引发了市场担忧，比如俄罗斯也表示，不准备承认比特币。”文学表示。

在我国，对虚拟货币更是采取严监管。今年以来，中国人民银行等监管部门从监测追踪境外交易所和境内交易商、封堵打击相关网站和App、切断支付渠道、加强政策宣传等方面开展了积极工作，坚决打击以“虚拟货币”“区块链”名义开展的非法集资活动，虚拟货币交易炒作热度明显下降。

这一高压态势还将继续保持。近日，中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，下一步，央行将建立常态化的工作机制，保持高压态势，持续打击虚拟货币相关交易炒作活动。

业内专家表示，对投资者来说，需要始终明确的是，比特币等虚拟货币没有实际价值支撑，暴涨暴跌更是常态，要增强风险意识，自觉远离“币圈”，保护好自己的钱袋子。（李华林）

(责编：张文婷、初梓瑞)