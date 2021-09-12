原标题：广南“神树”喜成林

听闻“广南有颗神树”，8月中旬，记者跟随部分专家前往云南省广南县采访。在广南县曙光乡拖董村，当地村民热情地带领记者来到山中一睹“神树”真容。

一片山林里，高大的乔木正结出核桃般大小的绿色果子。“这就是野生中华神经酸树，也是当地群众所说的蒜头果了。”云南省林业和草原科学院教授杨宇明解释，由于对气候、土壤的特殊要求，全世界野生蒜头果树仅零星分布于我国云南的广南县、富宁县和广西西部石灰岩地区，是国家二级保护植物。

过去，当地群众利用蒜头果榨油食用已有上百年历史。近年来，随着科研人员深入研究，蒜头果的经济和生态价值被不断挖掘出来。如今，蒜头果树已在广南县回归栽植2.4万亩，曾经隐匿深山的珍稀濒危植物，正成为当地推动石漠化治理、发展生物医药大健康产业、助农增收的“幸福果”。

濒危珍贵

记者沿着乱石凸起的山路一路攀登，来到一棵野生蒜头果树下，有十米来高，枝叶繁茂。

拖董村村民说，因为树的果实和蒜头长得很像，蒜头果便有了这么个接地气的名字。

“不过它和大蒜可没有关系。”云南省林草科学院油茶研究所所长陈福介绍，蒜头果树属铁青树科，是我国特有的单属单种双子叶植物珍稀濒危孑遗植物，属国家极小种群保护物种。2012年蒜头果被列为《云南省极小种群物种拯救保护紧急行动计划》重点保护对象，在20个保护物种中排名第11位，在木本植物中排名第1位。

作为历经沧桑而“幸存”下来的古老物种，蒜头果固有的生物学特性不利于种群的发展，再加上当前环境因素使得蒜头果的生长和天然更新较慢。

“根据我县林业部门2021年2月的普查情况，广南县境内分布有胸径5公分以上野生蒜头果树38215株以上，年均产鲜果80余吨。可以说，广南县是蒜头果树生态分布中心和资源的遗传、变异中心。”广南县副县长徐钰说。

蒜头果不仅濒危，而且珍贵。

长期从事蒜头果研究的杨宇明教授介绍，近年来，科研人员从蒜头果油中发现了对人脑神经系统具有极高特殊保健功效的神经酸。该物质最早是从鲨鱼脑中分离出来，又名鲨鱼酸，是能促进受损神经组织修复和再生的特效物质，市场需求潜力巨大。蒜头果油中含有40%至50%的神经酸，在所有含神经酸植物中排名第一。

科研发现让蒜头果受到市场关注和追捧。而如何保护和开发这一濒危物种成为摆在人们面前的难题。

突破瓶颈

面对蒜头果树资源保护与开发利用的双重压力，如何做到在保护中发展？

“完成野生蒜头果树资源普查后，首先就是加强种质资源保护建设。”徐钰说。

近年来，广南县在县域内建设了4个保护小区，保护面积达1500亩，保护野生蒜头果树资源1654株，在曙光乡拖董村、旧莫乡岩腊村建成了2000亩蒜头果树种质资源库和优良采种林分，采集建成中华神经酸树种质资源数据库。为了严格规范果实采收，广南县出台了蒜头果种子收购保护办法，根据国家保护植物相关条例和规定，加大了乱采滥伐、抢采盗采、倒卖种子等违法行为的查处力度。

要解决蒜头果树的濒危状态，除了加强保护，还要尽快实现人工培育蒜头果种苗的回归种植，但这并非易事。

“蒜头果苗木培育难度大，移栽成活率低，成为制约产业的关键技术。”陈福说，通过和科研院校合作，经过多年技术攻关，蒜头果树种子发芽率提高到90%以上，大大降低蒜头果树种苗根腐病发病率，实现当年生苗木高度达40cm以上，达到出圃造林标准。通过遮光率、小拱棚和温湿度控制，采用嫩枝芽苗砧嫁接解决了蒜头果无性繁育技术。

走进广南县莲城镇岜夺村的苗木小镇，在一片大棚里，记者看到一株株蒜头果幼苗长势喜人。云南贝木生物科技有限责任公司董事长伙国富介绍，公司通过和油茶所开展种植技术成果转化，组建成立广南县蒜头果产业联合总社，建成100亩苗木培育基地，实现年产200万株蒜头果幼苗，标志着蒜头果种苗走向了市场化、规模化生产，也为蒜头果产业发展打下了基础。

价值凸显

“这几年蒜头果的价格很好，我家有200棵树，一年有3万多元的收入。”旧莫乡岩腊村村民张家成告诉记者，他准备在自家山林里多种一些树。

“旧莫乡是广南县野生蒜头果树保有量最多的乡镇。”旧莫乡党委书记陈锡树表示，根据最新普查结果，全乡共有野生蒜头果树10111株，年均鲜果产量约100吨，每年为群众带来400万元收入。“我们还大力扶持村民和合作社，今年全乡新种树6000亩。”陈锡树说。

除了经济价值外，蒜头果带来的生态价值也很凸显。

广南县林业和草原局局长王海祥介绍，广南县是云南省石漠化严重地区，植被恢复及造林难度大。而蒜头果树耐瘠薄、主根发达、喜钙、喜石灰岩山地、耐寒耐旱，成为石漠化治理的高价值首选树种。

自2017年以来，广南县依托国家石漠化综合治理、退耕还林、陡坡地生态治理等重点生态建设项目，有规模有组织地栽植蒜头果树。截至目前，全县完成蒜头果树回归栽植2.4万亩，以前一望无际的荒山、石山正变成一座座青山和“金山”。

目前，广南县依托云南省林草科学院油茶研究所、西南林业大学等多家科研医疗机构，开展绿色生物大健康产品研发，建立了“中华神经酸树技术开发中心”等国家级、省级创新平台，系统开展蒜头果树资源保护与开发利用研究。

“‘十四五’期间，我们将利用广南的蒜头果树资源优势，在资源保护、种苗培育、基地建设、产品研发、精深加工等各个环节进行高标准谋划和定位，辐射周边建成100万亩中华神经酸树产业基地，打造生物资源大健康产业，实现环境建设、生态保护和经济社会效益有机统一。”徐钰说。（记者 曹松）

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