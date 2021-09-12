原标题：大自然因多样而多彩

没想到，珍稀濒危植物蒜头果树竟能华丽转身，从单纯被人呵护到让石漠化地区“点石成金”；没想到，互花米草形成的那片绿油油，竟是湿地生态“杀手”，差点让候鸟迁徙“加油站”遭遇灭顶之灾，进而危及当地旅游产业发展。

两个“没想到”，源于同一个至关重要的因素：生物多样性。大自然因多样而多彩，因单调而无趣。如果每一种动植物都能各得其所，保护生态和富民增收就容易两相宜，绿水青山也就真正成为金山银山。而如果变成了“单打一”，不仅是种生态灾难，也会丢掉许多高质量发展的良机。

随着保护力度的不断加大，我国许多地方生态环境持续改善，野生动物数量不断增加，野生植物群落更加丰富。比如在陕西，红豆杉、独叶草等珍稀濒危野生植物得到更好保护，让秦岭这座“生物基因库”品牌越擦越亮。与此同时，我们还应该清醒地看到，有些改善还只是局部的，不少地方的生态环境依旧脆弱，自然资源的基因库作用还未受到应有的重视。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”。生物多样性是地球这个大家庭的重要物质基础，也是经济可持续发展的战略性资源。如果一片水域只有各类养殖场，一处森林只有一种植物，将是多么令人遗憾。

1981年，科学家历经波折才在陕西省洋县找到濒临灭绝的7只朱鹮，40年后全球的朱鹮数量已经达到7000余只，栖息地面积也由不足5平方公里扩大到1.5万平方公里。在为朱鹮劫后余生、繁衍壮大而欣慰时，也“细思恐极”：假如朱鹮当年像野生华南虎一样消失殆尽，“翩翩兮朱鹭，来泛春塘栖绿树”的意境今日如何得见，后人面对照片又将怎样扼腕叹息？

人类作为大自然的一部分，不可能在大破坏中独善其身。有些地方走过先污染后治理、边治理边污染的弯路，生存条件大为降低，各类动植物也销声匿迹。破坏环境挣了一块钱，恢复环境却需要花十块钱。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。这句话从战略高度为我们指明了生态环境与生产力之间的关系。

“你为什么要登山？”有登山爱好者的回答堪为经典，“因为山在那里”。不过，征服的时代已经过去，和谐的场景正在到来。如果有人要问“你为什么要保护环境”，套用刚才那句话，答案或许是“因为大自然就在那里，这里和那里本是一家”。（杨开新）

(责编：张文婷、初梓瑞)