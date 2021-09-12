原标题：2021年全国科普日活动启动

以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的2021年全国科普日活动11日在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，打造多级联动、广泛参与、“永不落幕”的系列科普活动。

2021年全国科普日北京主场活动由中国科技馆区活动和北京科学中心区活动组成。中国科技馆主场活动包括“自立自强建新功”“科普科创立伟业”“生态文明创未来”3大板块的展览展示和“与公众面对面”科技志愿活动等。通过互动展品、实物模型、多媒体、图文展板等形式，展现党领导下的科普和科创工作发展历程、广大科技工作者和社会力量为提升公民科学素质所做的积极行动，以及科普工作在政治、经济、文化、社会、生态方面的复合价值。

全国范围内还将组织开展碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、科技资源科普化联合行动、核科普联合行动、水利科普联合行动、乡村振兴科普联合行动、卫生健康科普联合行动、应急科普联合行动、企业科普联合行动等系列科普活动。

此外，创新升级后的全国科普日线上活动平台（https://www.kepuri.cn/）也将集中展示全国各地、各领域的科普活动，通过现场直播、打卡互动、云游场馆、知识竞赛、科普课堂等多种形式，立体化共享各类科普资源，丰富公众的科普体验。

中国科协相关负责人介绍，今年全国科普日更加突出弘扬科学精神、科学家精神、志愿精神，激发科学梦想，营造创新氛围，为提升公民科学素质、实现高水平科技自立自强汇聚众志。同时，积极搭建平台，汇聚各级党委政府、科研院所、高校企业、社会组织合力，形成全社会动员、全领域参与、全方位覆盖的大科普生态。

今年全国科普日活动由中国科协、中宣部、教育部、科技部、国家原子能机构、自然资源部、生态环境部、水利部等13部门联合举办。据了解，自2004年以来，中国科协已连续17年成功举办全国科普日活动，各地各部门在全国科普日期间累计举办重点科普活动约24万场次。（温竞华 张泉）

(责编：张文婷、初梓瑞)