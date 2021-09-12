原标题：实招实策为中小企业“护航”

支持量大面广的中小微企业发展是“六稳”“六保”工作的重中之重。近日，国务院常务会议部署加大对市场主体特别是中小微企业的纾困帮扶力度。在日前举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙等相关负责人围绕支持中小微企业发展的有关情况进行了详解。

潘功胜介绍，今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。到2021年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%。7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年年末下降0.15个百分点。

当前，我国经济持续恢复增长，发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡，外部环境更趋复杂，中小微企业面临原材料等价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、受疫情灾情影响等实际困难。

潘功胜表示，在一些已经出台的惠企政策基础上，人民银行将进一步加大对中小企业的政策支持力度。一是新增3000亿元支小再贷款额度，在今年9月至12月之间发放。同时采取“先贷后借”模式，保障资金使用的精准性和直达性。二是加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度，引导银行更多发放普惠小微信用贷款。三是发挥好地方政府融资担保机构作用，为小微企业融资提供增信、担保，提升覆盖面，降低融资担保费率。四是创新供应链金融服务模式，解决中小微企业应收账款被占用导致的资金周转困难。五是强化中小微企业金融服务能力建设。

在为中小企业输送更多金融服务的同时，我国还通过深化“放管服”改革、实施惠企政策，全力支持中小企业发展。田玉龙介绍，各有关部门延续实施行之有效的惠企助企政策，包括降低失业保险、工伤保险费率，稳岗返还、以工代训等就业政策等，保持政策连续性、稳定性和可持续性。通过提高小规模纳税人增值税起征点、加大小型微利企业所得税优惠力度、启动实施支持专精特新中小企业高质量发展奖补政策等，进一步加大对中小企业支持力度；采取措施稳住市场主体、稳住就业，提高企业应对挑战的能力。

数据显示，2021年以来，中小企业生产效益呈现恢复增长态势，运行持续向好。1月—7月，规模以上中小工业企业营业收入和利润总额同比分别增加26.4%、43.9%。7月末，企业亏损面为21.5%，比去年同期收窄1.5个百分点，总体看效益还在不断扩大。小微企业用电景气指数连续16个月处于扩张区间，整体反映企业生产情况和效益情况都在同步向好。

一方面为中小微企业纾困解难，另一方面我国也全力支持中小企业创新发展。据悉，目前已经培育了三批4762家“专精特新”小巨人企业，带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家，入库培育的企业11万多家。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，工信部将进一步加大培育和支持力度：一是构建优质企业梯度培育体系。力争到2025年，通过中小企业“双创”带动孵化100万家创新型中小企业，培育10万家省级“专精特新”中小企业、1万家“专精特新”小巨人企业、1000家制造业单项冠军。二是针对短板弱项进一步提升企业创新能力。通过中小企业发展专项资金分三批支持1000余家国家级“专精特新”小巨人企业加强核心技术攻关，加快技术成果产业化运用。三是加强精准服务支撑。目前正在研究制定《为“专精特新”中小企业办实事清单》《服务中小企业高质量发展行动计划（2021—2023）》以及《“十四五”促进中小企业发展规划》，集聚服务资源，破解企业发展中的痛点难点问题，让中小企业有更多实实在在的获得感。（记者 温源）

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