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移动源污染成为大中城市空气污染重要来源

2021年09月12日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：移动源污染成为大中城市空气污染重要来源

生态环境部日前发布《中国移动源环境管理年报（2021）》（以下简称《年报》），公布了2020年全国移动源环境管理情况。《年报》显示，移动源污染已成为我国大中城市空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

根据《年报》，2020年，全国机动车四项污染物排放总量为1593.0万吨。其中，一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为769.7万吨、190.2万吨、626.3万吨、6.8万吨。汽车是污染物排放总量的主要贡献者，其排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物超过90%。柴油车氮氧化物排放量超过汽车排放总量的80%，颗粒物超过90%；汽油车一氧化碳超过汽车排放总量的80%，碳氢化合物超过70%。

此外，非道路移动源排放对空气质量的影响也不容忽视。非道路移动源排放二氧化硫（SO2）16.3万吨，碳氢化合物42.5万吨，氮氧化物478.2万吨，颗粒物23.7万吨。其中，工程机械、农业机械、船舶、铁路内燃机车、飞机排放的氮氧化物分别占非道路移动源排放总量的31.3%、34.9%、29.9%、2.6%、1.3%。

2020年，各地按照中央决策部署，落实《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，全面开展清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品行动，在推进运输结构调整、提升新生产机动车污染防治水平、规范在用机动车排放检验、强化非道路移动机械和船舶环保监管、开展车用油品质量专项检查、建立完善移动源污染治理体系等方面取得了积极成效。下一步，生态环境部将谋划布局“十四五”移动源污染防治，深入推进柴油货车污染治理攻坚战，统筹“油、路、车、企”，提升移动源环境管理水平，有效降低移动源污染物排放。（记者 张蕾）

(责编：张文婷、初梓瑞)

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