人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月12日电 （记者李彤）环境污染治理和评比，是社会各界关注的话题。近期，网友在人民网“领导留言板”上留言建议，进一步加强环境污染治理和评比的群众参与度。生态环境部回复表示，“十四五”期间将联合有关部门全面贯彻落实《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》，进一步扩大公众参与渠道，搭建公众参与平台，使公众更加有序有效参与生态环境治理，构建全民参与行动体系，不断推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

生态环境部表示，生态文明是人民群众共同参与共同建设共同享有的事业，美丽中国建设同每个人相关，离不开每一个人的努力。近年来，为广泛动员公众参与生态环境保护，生态环境部围绕鼓励社会监督、引导公众践行绿色生活方式等方面，重点开展了工作。

针对鼓励社会监督，保障公众环境权益，生态环境部介绍，一是“十三五”以来，生态环境部坚持以人民为中心，畅通投诉举报渠道，把人民群众投诉举报作为精准发现生态环境问题线索的“金矿”。通过“管理平台”接收处理群众反映问题 2881443 件，其中电话举报 1579723 件，微信举报 936416 件，网上举报 296366件；对所有投诉举报件开展抽查，共抽查群众投诉举报案件296683件，对问题解决不到位的19942件提出修改意见退回地方重办；对久拖未决、群众集中重复反映、存在重大社会环境风险隐患的132个问题，分97批次向地市级人民政府或省生态环境厅发函预警，取得显著效果。例如，山西太钢不锈钢股份有限公司因粉尘和噪声问题，自2016年以来不断被群众举报，累计被举报1413次。通过督办，地方生态环境部门督促企业采取封闭料场降低粉尘，分6批次完成46项降噪措施，2020年以来接近零举报。

二是中央生态环境保护督察始终将推动解决群众反映突出的生态环境问题作为重点。督察组进驻后第一时间公布联系电话和邮政信箱，受理群众生态环境保护方面的来信来电举报，督察组还按规定建立群众举报问题办理情况回访机制，对信访举报问题查处整改情况开展实地抽查、核实、回访，确保群众举报的问题件件有回应。

三是开展国家生态文明建设示范市县评选工作和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设工作，鼓励公众积极参与，对每一批拟入选名单都进行公示，接受公众监督。

生态环境部介绍，围绕引导公众践行绿色生活方式。2018年，生态环境部联合中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联共同印发《公民生态环境行为规范（试行）》，并正式启动“美丽中国，我是行动者”主题实践活动，大力倡导绿色生活方式。社会各界广泛参与生态环境保护的理念传播、社会监督和实践行动，涌现了一大批典型案例、先进人物和优秀作品，有力推动公众践行绿色生活方式。

今年，生态环境部联合中央文明办印发推动生态环境志愿服务发展的相关文件，明确了生态环境志愿服务的指导思想和基本原则，部署了丰富内容形式、加强队伍建设、完善志愿服务管理以及强化保障措施等重点任务。生态环境部联合住房城乡建设部深入推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作。截至2021年6月底，全国各类设施开放单位累计接待参访公众超过1.35亿人次，共计公布四批2101家环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位名单。

(责编：张文婷、吕骞)