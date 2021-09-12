人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月12日电 （记者李彤）生态环境督察，是社会各界关心的话题。近期，网友在人民网“领导留言板”留言建议，多渠道显示督察组电话、邮箱等联系信息。

生态环境部介绍，中央生态环境保护督察始终将推动解决群众反映突出的生态环境问题作为重点。督察进驻后，督察组第一时间通过中央和有关主要新闻媒体公开督察的主要任务、时间安排和工作方式等，并公布联系电话和邮政信箱，受理群众生态环境保护方面的来信来电举报。被督察对象通过一台一报一网，即电视台、报刊、门户网站对督察工作进行宣传报道，分批次公开群众举报办理情况，确保群众举报的问题件件有回应。

同时，督察组还按规定建立群众举报问题办理情况回访机制，对信访举报问题查处整改情况开展实地抽查、核实、回访。对存在举报不属实案件比例明显偏高、查处情况公开后仍反复举报、未按规定公开查处的情况，以及对群众举报问题查处不力、反馈情况严重失实、弄虚作假的情况，将督促被督察对象及时整改。情节严重的，将形成典型案例对外公开，发挥警示震慑作用。

(责编：张文婷、吕骞)