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生态环境部回复人民网网友：继续统筹安排好废弃口罩收运处置工作

2021年09月12日09:24 | 来源：人民网
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人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月12日电 （记者李彤）使用完的口罩，如何得到有效处理？近期，网友在人民网“领导留言板”留言表示，希望使用过的口罩能有更好的措施去管理。生态环境部回复表示，将会同相关部门，加强废弃口罩规范投放宣传引导，推进公共区域废弃口罩回收清理，继续统筹安排好废弃口罩收运处置工作。

生态环境部介绍，疫情防控常态化以来，口罩已经成为公众生活中的必需品。针对民众随手扔弃口罩造成生态环境污染的问题，生态环境部会同住房和城乡建设部、卫生健康委等部门依据职责开展了三方面工作。

一是大力推进废弃口罩规范投放宣传引导。卫生健康委发布公众健康行为倡议书，倡议每个人应主动提高环境保护意识，在科学佩戴口罩的同时，规范处置废弃口罩；社区、企事业单位和各类公共场所加强废弃口罩的管理，引导公众避免乱丢、乱扔废弃口罩等不当行为。

二是各地因地制宜做好专用设施投放和废弃口罩清理。重庆市、山东省等省份要求在居民小区、机关企事业单位、机场、车站、码头、广场等公共场所和商圈等人口集中区，在原有垃圾收集点增设专门垃圾容器，设置文字标识，标明废弃口罩专用，用于收集废弃口罩。生态环境部指导沿海地市加强对海水浴场、滨海旅游度假区等公众亲海区岸滩及海面漂浮垃圾的常态化监管，减少废弃一次性口罩等垃圾入海。

三是全力做好废弃口罩收运后的妥善处置工作。国家对废弃口罩实施分类管理，即医疗机构和首诊隔离点在诊疗新冠肺炎活动中产生的口罩等废弃物，作为医疗废物管理；居民日常使用产生的废弃口罩，作为生活垃圾管理；集中隔离观察点、居家隔离观察点产生的废弃口罩等生活垃圾，部分地区按照医疗废物进行收运处置，部分地区专人专车单独收集并直运至生活垃圾焚烧厂处置。据测算，目前废弃口罩日产生量近300吨，其中按照生活垃圾管理的约240吨，按照医疗废物管理的约60吨，均得到安全妥善处置。

生态环境部表示，考虑到当前疫情防控常态化形势，口罩使用量在较长时期内仍将保持较高水平。下一步，生态环境部将会同相关部门，继续统筹安排好废弃口罩收运处置工作。

(责编：张文婷、吕骞)

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