人民网北京9月12日电 （记者杜燕飞）人民银行日前发布的8月金融统计数据和社会融资规模统计数据显示，8月份人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元；社融增量2.96万亿元，比上年同期少6295亿元。8月末，M2（广义货币）余额231.23万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末低0.1个百分点。

“受局部地区洪涝灾害等极端天气以及新冠肺炎疫情的影响，8月企业生产整体活跃度不高。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟告诉人民网记者，8月企（事）业单位新增中长期贷款需求增加5215亿元，比上年同期少增超过2000亿元，短期贷款减少1149亿元，实体融资需求不足。

唐建伟同时表示，在各地房地产调控持续从紧的环境下，居民中长期信贷需求相应缩水。8月居民中长期贷款增加4259亿元，同比少增约1300亿元。消费贷经营贷的严监管也使居民短期信贷规模有所收缩。8月短期贷款增加1496亿元，同比少增约1350亿元。

“随着信贷需求明显收缩，近几个月票据融资相应补位，规模明显加大。全月票据融资增加2813亿元，创今年以来新高，去年同期为负值。”唐建伟表示。

民生银行首席研究员温彬认为，从结构上看，企业票据融资明显回升，表外融资继续压降；居民部门短期和中长期新增贷款比上年同期减少，房地产调控政策效果正在显现。

业内人士认为，新增信贷同比少增，一方面是去年基数高，尤其体现在企业新增信贷方面，去年下半年大幅增加；另一方面国内房地产金融监管趋严，体现在居民信贷增量同比明显少增。总体来看，8月金融数据反映了国内经济仍处于复苏轨道，货币信贷环境保持合理适度，继续为经济提供有力支持。

在社会融资和M2方面，数据显示，8月社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元；社会融资规模存量为305.28万亿元，同比增速进一步下滑至10.3%。8月末M2余额231.23万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.2个百分点。

“社融规模回升除了季节性因素外，本月最显著的特征是政府债券发行开始发力。8月政府债券净融资额约9738亿元，单月规模创去年四季度以来最高，但与去年同期相比仍少增4050亿元。”唐建伟表示，M2增速走低的主要原因：一是实体融资需求不足，信贷发放规模同比少增；二是政府债券发行力度加大，单月规模创去年四季度以来新高。

在温彬看来，货币和信用扩张增速放缓，同时有效融资需求转弱，需要做好宏观政策的跨周期调节。加大力度提振内需，稳定市场预期，增强企业信心，保持信贷规模合理增长，加大结构性政策和信贷结构调整力度，用好已经出台的专项再贷款等政策，加大对普惠金融、绿色发展、科技创新等领域和中小微企业、个体工商户等市场主体的支持，确保经济运行在合理区间。

值得注意的是，9月9日，央行新增的3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余不到4个月时间之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。

“预计未来信贷增长将开始发力，结构逐步优化。同时，从8月数据已经看出地方债发行节奏加快，财政政策开始发力，社融增速预计已经开启触底回升的道路。”中信证券明明研究团队表示。

“我国一直坚持实施稳健的货币政策，货币政策仍然处于常态化货币政策区间，货币政策的空间是比较大的。”人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜日前在国务院例行吹风会上表示，下一步，人民银行将实施稳健货币政策，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时，搞好跨周期政策设计，统筹考虑今年和明年货币政策的衔接。在结构性货币政策方面，将加大对重点领域和薄弱环节的政策支持。

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