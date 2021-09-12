人民网北京9月12日电 （初梓瑞）据农业农村部消息，日前，农业农村部信息中心联合中国国际电子商务中心共同发布《2021全国县域数字农业农村电子商务发展报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2020年全国2083个县域网络零售额达35303.2亿元，比上年增长14.0%，占全国网络零售额的比重为30.0%，提高0.9个百分点，其中县域农产品网络零售额为3507.6亿元，同比增长29.0%。

《报告》认为，2020年新冠肺炎疫情期间，农村电商凭借线上化、非接触、供需快速匹配、产销高效衔接等优势，在县域稳产保供、复工复产和民生保障等方面的功能作用凸显，直播带货、社区团购等新业态新模式不断涌现，跨境电商开启了县域融入国际市场的大门。

《报告》指出，2021年是实施“十四五”规划的第一年，全面推进乡村振兴将为县域电商发展提供更加广阔的舞台，农村电商的巨大潜能将加速释放，数字化生活消费方式变革将重塑县域农村大市场，电商创新发展将助力农业农村数字化转型驶入快车道，县域电商还将为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供新动能。

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