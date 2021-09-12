人民网“领导留言板”截图。

人民网北京9月12日电 （记者栗翘楚）“联合抽查减少了对企业正常生产经营不必要的干扰，通过合并同类项避免重复检查，节约了人力和时间成本，建议海关总署能出台更多类似的政策，积极探索构建智慧核查体系。”网友在人民网“领导留言板”留言表示。

对此，海关总署回复表示，相关部门落实国务院“放管服”改革要求，整合后续监管职责任务，强化监管、优化服务，拓展“多查合一”改革，实现“进一次门，查多项事”，减少对企业日常经营的干扰，构建集约化、专业化的海关核查体系。

据了解，近年来全国海关积极推进跨部门“双随机”联合检查，逐步实现“进一次门，查多项事，不给企业增加负担。”

8月初，东莞海关联合东莞市市场监管局，到该地5家出口食品生产企业，针对食品质量安全管理、产品出口等监管环节，开展核查领域部门间联合抽查。自今年5月开展首次联合抽查以来，东莞海关已经完成联合检查12次。

相关企业负责人表示：“海关和市场监督管理局对我们公司开展联合抽查，不到4个小时就结束，一次检查能解决多个问题，不但对我们进行了多方位的指导，还减轻了我们的负担。”

海关总署在回复人民网网友时表示，在及时总结与市场监管部门联合抽查工作经验的基础上，探索推进“采信第三方出具报告制度”试点，在企业完全自愿的前提下，对其主动提供的第三方报告在进行符合性评估后予以采信，科学利用第三方机构专业技术优势，降低企业合规成本，引导企业自律管理。

“真是太便捷了，没想到这么快就办好了。”在南京海关所属连云港海关的指导下，完成出口食品生产企业备案核查业务的连云港某食品有限公司经理表示：“海关核查领域‘采信第三方报告’为我们省去了近百份海关核查验证材料，让企业省心省力省时。”

据了解，核查领域“采信第三方报告”，是海关引入第三方助力核查的改革项目，指企业在自愿申请的前提下，提交第三方认证机构出具的体系认证报告，海关进行审核后予以采信，用以完成出口食品企业备案核查作业，大幅缩减了现场核查作业项目。截止目前，10个试点海关已开展261起采信作业，涵盖出口食品、出口饲料、出境水果果园、出境动物养殖场、出口食品种植场与养殖场等领域。

此外，海关总署还创新推出“企业自查结果认可模式”改革，符合条件的被核查企业主动申请后，按要求对特定核查事项自主开展验核查证并形成自查结果反馈海关，海关对其自查结果予以认可。该模式以信用管理为基础，实现企业差别化管理，促进认证企业核查管理由“他律”向“自律”转变。

近日，南京海关启动“企业自查结果认可模式”改革试点。相较于常规的保税货物盘库，此项改革在整个核查实施过程中，坚持风险可控，以“企业自查自报”替代“海关实地核查”，但对海关原有核查作业流程不构成实质改变；将“企业自查结果认可”转化为海关“核查需求反馈”，但核查结果仍由海关依法依规把控，海关核查执法主体地位没有改变。

同时，此项改革兼顾诚信守法便利导向，顺应企业“无感式监管”“不停产盘点”的呼声，在环节流程上做“减法”，在成效体验上做“加法”，适应审慎包容的差别化管理需求，拓展高资信企业享惠面，实现“低干预”的自律式监管。据了解，试点以来，15个试点海关已开展“企业自查结果认可”模式改革试点核查作业109起。

(责编：张文婷、吕骞)